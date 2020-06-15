Довгонога красуня з «Квартал 95» Лера Товстолес похвалилася новим хобі, яке завела під час карантину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Послаблення карантину ... добре чи погано ? Звичайно ми його дуже чекали і побігли робити свої справи, але це не означає, що небезпека минула і пандемія пройшла. Переповнені нічні клуби, бари і кафе теж, як-ніби все пройшло ... але якщо ви турбуєтеся про своє Здоров'я, то можна знайти і інші принади життя. Я от почала малювати. І малювати почала правильно, тому що знайшла класний магазин з усім, що мені потрібно!» - говориться в повідомленні.

На опублікованому знімку видно, що Товстолес позує в одній сорочці без штанів, показуючи, як вміє малювати. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Як повідомлялося раніше, 25-річна українська гуморист і актриса "Квартал 95" Лера Товстолес спокусила видом в розкішному платті, яке підібрала для виступу.

Красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram. Леру сфотографували під час примірки вбрання для нового концерту "Жіночого кварталу". Дівчина з палаючими очима дивилася на сукні на вішалках, зрештою, підібравши собі чудовий наряд. Світле плаття з темною квітковим орнаментом ідеально село на довгоногою і стрункої красуні, підкресливши всі її чарівні вигини. Родзинкою став великий виріз на спині.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" без штанів посвітила ідеальним тілом в зухвалих позах.

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