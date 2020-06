Американська фітнес-модель Ана Чері блиснула бездоганною фігурою під час нової фотосесії в образі феї

Так, модель позує стоячи на колінах в крихітному білизну, а за спиною у зірки красуються великі рожеві крила. Також в кадрі також намалювали нібито небо й місяць.

Однак шанувальники Чері залишилися безмовні, оскільки знімок модель вирішила викинути у себе на сторінці, а в Сторіс.

«Справжній розмова! Моє серце переповнюється 🤗 вчора ми зробили ранній реліз для всіх у списку електронної пошти ” First To Know", банда Чері знову завдає удару!!! Ми продали майже всі 😆 😭 🎉 велике велике спасибі за всю любов і підтримку», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Чері позує в крихітних шортах і топі в оточенні подруг. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Боже, неможливо відірватися від такої краси», «вчора ми зробили вашу статуетку з пластиліну. Вийшло круто», «це був найкращий день у моєму житті – викидай схожі фотки частіше», - пишуть вони.

