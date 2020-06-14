Українська танцівниця та учасниця шоу «Танці з зірками» яка виступала разом із ведучим Володимиром Остапчуком, Ілона Гвоздьова, постала в ніжному образі

Відомо, що красуня нещодавно оголосила про другу вагітність, пише Politeka.net. Танцівниця опублікувала фото в білому платті.

Зірка постала у вбранні на бретельках, під яким, здавалося, немає білизни. Її форми обтягнув наряд, підкресливши достоїнства.

Блискучі ланцюжки на шиї притягували погляд до декольте. Ілона позувала біля великого горщика з квітами. Хореограф торкалася рослини та посміхалася.

Фото вийшло ніжним, яскравим і свіжим.

"Опишіть свої вихідні з допомогою эмоджи! Мої проходять так: 💃🏽😴🥳👨‍👩‍👦👙🍹🏖🏠🤪🤗🥰", - написала зірка.

За 20 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів, в основному, зі смайликів.

"Перша половина просто просиділа в телефоні,поки чоловік з машиною возився, а друга половина для собі манік і педикюр 😉😊", "Ти така красива❤✨", "Розумниця", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова підкорила красою своїх вигинів на архівному фото. Пишний бюст, тонка талія, накачані сідниці і ніжки - тіло просто досконале.

Знімок вийшов дуже загадковими, і в той же час, завдяки пляжу, дуже сонячними.

Раніше ми писали, що Ілона Гвоздьова розповіла, що дізналася про вагітність, повернувшись з Домінікани, куди вона їздила з чоловіком і дочкою взимку.

«Мене там постійно переслідували якісь знаки: то всюди зустрічалися лелеки, то снилася риба... Всі передумови і старі забобони говорили про те, що незабаром у нас буде поповнення", - поділилася зірка.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова жорстко рознесла Остапчука: "Вибач, Володю, але...".

А ще Politeka писала, Ілона Гвоздьова звела з розуму видами в крихітному бікіні: "Прекрасні!".