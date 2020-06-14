Стало відомо, що буде з українською економікою по завершенню карантину

Про це пише Сьогодні.

Як відомо, чергове ослаблення карантину розпочалося в Україні ще 10 червня, завдяки чому заробили готелі, бази відпочинку і спортзали.

У світі аналогічна позитивна тенденція, але це не означає, що українська економіка повернеться до докризового рівня.

"Ми бачимо, що деякі країни послаблюють карантин, є великий оптимізм на фінансових ринках, деякі індекси вже практично впритул наблизилися до допандемическим рівнів. Питання - наскільки такий оптимізм обґрунтований, що буде далі? Ми бачимо зі свого боку, що досі не все так однозначно. Глобальну економіку чекає досить нерівномірне і важке відновлення", - стверджує аналітик Олександр Мартиненко.

За словами аналітика, прогнози і оцінки щодо ВВП продовжують погіршуватися, тому є висока ймовірність того, що навіть у 2021 році українська економіка не зможе повернутися до докризового рівня.

У Мінфіні повідомили, що за останні чотири місяці ВВП впав майже на 5%, і до кінця року ситуація буде ускладнюватися.

Фахівці припускають, що за підсумками року відбудеться падіння ВВП до 6,7%. Але вже в наступному році вони прогнозують поліпшення ситуації. Наступний рік, на думку експертів, покаже зростання ВВП на 5,7%.

Раніше ми розповідали, що економічна криза доб'є Україну. За прогнозами Олега Пендзина, українцям поки не слід очікувати підвищення зарплат і рівня життя.

Фахівці погіршили свої очікування, прогнозуючи в 2021 році відновлення рівня ВВП в Україні лише на 1,1%, тоді як раніше в МВФ передбачали зростання на 2,5%.

Олег Пендзин попередив, що й ці цифри, озвучені МВФ, потрібно буде коригувати в негативну сторону, оскільки ще не відомо, як країна оговтається від наслідків карантину.

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