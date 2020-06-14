Знаменита актриса Ольга Сумська показала, як відпочила з чоловіком на природі

Артистка опублікувала нові фото і відео з відпочинку на дачі на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На вихідних Сумська з чоловіком і собаками вирішили вибратися на природу, і відправилися на дачу. Актриса опублікувала фото на тлі ніжних рожевих квітів свого розарію. На знімку зірка позує зі злегка вологим волоссям і зовсім без косметики на обличчі.

Актриса також опублікувала відео, на яких її собаки та чоловік купалися в озері.

«На дачі розцвів розарій! Яка ж краса неймовірна! Цікаво дізнатися назву цих рожевих троянд? Вони просто фантастичні...Джессі і Жасмін сьогодні також відкрили сезон! Змагалися хто швидше допливе до берега! Водичка в озері за ці дні добре прогрілася...Повний релакс!», - написала Сумська.

Її шанувальники тут же відреагували на кадри.

«Яка ж ви гарна», «Наша гарненька трояндочка в трояндочках! Обожнюю», «Оля супер», «Ваша родина неймовірна щастя вашій родині», «Приклад натуральної краси», - пишуть люди.

Раніше Сумська показала, як ніжиться на пляжі у відвертому вбранні. Знаменитість опублікувала пікантні кадри на своїй сторінці в Instagram.

Ольга Сумська заявила, що разом з чоловіком Віталієм Борисюком з перших днів літа вирушила на курорт, незважаючи на карантин. Справа в тому, що подружжя вирішили відпочивати в Україні. Судячи з геолокації - на Блакитному озері у Київській області. Як видно на фото, там вже відпочивають багато людей.

Нагадаємо, нестаріюча Ольга Сумська роздяглася і вразила красою на людному пляжі.

Як повідомляла Politeka, українська Роксолана Ольга Сумська похвалилася ідеальними формами в чорному купальнику.

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