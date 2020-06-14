Економічна криза буде посилюватися, а українцям поки не слід очікувати підвищення зарплат та рівня життя

Такий прогноз озвучив аналітик Олег Пендзин, передає Обозреватель.

Як відомо, днями МВФ розповів про подальший розвиток економічної ситуації в Україні аж до 2025 року.

Фахівці погіршили свої очікування, прогнозуючи в 2021 році відновлення рівня ВВП в Україні лише на 1,1%, тоді як раніше в МВФ передбачали зростання на 2,5%.

Олег Пендзин попередив, що й ці цифри, озвучені МВФ, потрібно буде коригувати в негативну сторону, оскільки ще не відомо, як країна оговтається від наслідків карантину.

«А ми зараз бачимо стрімке зростання хворих вірусом, якщо цифри будуть погіршуватися, цілком можливо, що ми повернемося до жорсткого карантину. Тоді про українську економіку можна буде говорити лише в минулому часі», – пояснив фінансовий експерт.

Він також попередив, що наша країна входить у часи важкої і затяжної кризи, тому українцям не варто очікувати ніяких поліпшень до кінця 2020 року.

«Гарантоване до кінця цього року нічого не буде. У кращому випадку в січні наступного року у нас буде 1% зростання. А це, по суті, нічого. Коли ми падаємо на 8%, а в наступному зросли на 1%, то це лише означає, що ми впали на 7% по відношенню до 2019 року», – резюмував аналітик у спілкуванні з журналістами.

Раніше уряд прездставило прогноз, згідно з яким, у 2020 році економіка України впаде на 4-8%. Очікування такі, що криза швидко не закінчиться, а рівень українського ВВП може падати на протязі цілого року.

У прогнозі, озвученим урядом, сказано, що 2020 рік буде вкрай складним, українців очікує падіння експорту та імпорту (на 10% і 14,5% відповідно), зростання дефіциту бюджету (до 8% ВВП) і підвищення рівня безробіття (до 9,5%).

Очікується, що найбільше постраждають ті, хто працює у сфері промисловості, а також оптової та роздрібної торгівлі.

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