В стінах українського парламенту з'явився проєкт закону, який дозволить забирати отримані українцям виплати через суд

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт Верховної Ради.

Так, проект закону №3551 «Про внесення змін до Закону України «Про судовий збір» щодо забезпечення стабільного виконання законодавства про верифікації державних виплат» передбачає примусове стягнення виплат з громадян, які отримали державну допомогу.

Це буде стосуватися тих громадян, які: приховали своє матеріальне стані при призначенні допомоги, і відмовляються повертати допомогу; осіб, які ухиляються від сплати аліментів і не хочуть добровільно повертати отриману соціальну допомогу.

Подавати в суд на українців, згідно з текстом документа, зможуть органи соціального захисту населення.

Уточнимо, що на сьогоднішній день, якщо органи влади вимагають повернути пенсії, виплати, субсидії або інший вид соціальної допомоги, то питання має вирішуватися тільки через суд. Однак проблема полягала в тому, хто платитиме судовий збір у розмірі 2102 гривень.

Якщо проект закону приймуть, то дана проблема буде усунена.

До цього ми писали, що в уряді України вже є розрахунки, а також відповідний законопроект про підтримку українських пенсіонерів і підвищення пенсійних виплат.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, держава буде продовжувати підтримувати людей старшого віку. Зокрема, буде підвищена пенсія певної вікової групи, а саме людям старше 75 років. Їх виплати піднімуть на 500 грн. Таке підвищення називають щомісячної пенсійної надбавкою.

Нагадаємо, українські пенсіонери будуть отримувати більше: кого чекають підвищення, "тим, хто пропрацював..."

Як повідомляла Politeka, додаткові виплати отримають українці.

Також Politeka писала, що українцям роздадуть нові гроші, хто і на скільки "розбагатіє" з 1 липня.