Відома співачка Даша Астаф'єва показала дивовижні кадри на яких постала в оригінальному вбранні
Як повідомляє Politeka.net, володарка апетитних форм, модель і співачка Даша Астаф'єва часто балує своїх шанувальників пікантними фото - дівчина нерідко знімається навіть повністю голою. Для світських виходів обирає вельми спокусливі наряди, які вигідно підкреслюють її фігуру. А в повсякденному житті віддає перевагу простому одягу в стилі кежуал.
У новій фотосесії артистка з'явилася в дуже пікантному, але в той же самий час елегантному образі.
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Так, у своєму Instagram вона показала розкішну чорну оксамитову сукню з довгими рукавами, в якій постала в на одному з київських івентів. Наряд з хвилястим низом і дрібним білим горошком, а також високою горловиною ідеально підкреслив її фігуру.
Співачка доповнила урочистий образ звисачими великими сережками. Її волосся покладено в красиву акуратну зачіску і завите в пружні локони. Макіяж – ледь помітний у нюдових відтінках, що є трендом сезону і безумовною класикою.
Зірка приємно здивувала своїх шанувальників, які залишили безліч компліментів для своєї улюблениці.
"Дуже красива 😍❤️", "Дашенька🔥👏", "Фантастична Даша", "Даша ти як завжди прекрасна❤️", "Милаха, обврожительная, Красива, стильна, гламурна!🍒🌹😘💕", "Неймовірно красиво ❤️", "Шикарна! ❤️", "Даша, ви тут прям сучасна Одрі Хепберн))) стиль🔥".
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