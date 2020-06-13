Відома співачка Даша Астаф'єва показала дивовижні кадри на яких постала в оригінальному вбранні

Як повідомляє Politeka.net, володарка апетитних форм, модель і співачка Даша Астаф'єва часто балує своїх шанувальників пікантними фото - дівчина нерідко знімається навіть повністю голою. Для світських виходів обирає вельми спокусливі наряди, які вигідно підкреслюють її фігуру. А в повсякденному житті віддає перевагу простому одягу в стилі кежуал.

У новій фотосесії артистка з'явилася в дуже пікантному, але в той же самий час елегантному образі.

Так, у своєму Instagram вона показала розкішну чорну оксамитову сукню з довгими рукавами, в якій постала в на одному з київських івентів. Наряд з хвилястим низом і дрібним білим горошком, а також високою горловиною ідеально підкреслив її фігуру.

Співачка доповнила урочистий образ звисачими великими сережками. Її волосся покладено в красиву акуратну зачіску і завите в пружні локони. Макіяж – ледь помітний у нюдових відтінках, що є трендом сезону і безумовною класикою.

Зірка приємно здивувала своїх шанувальників, які залишили безліч компліментів для своєї улюблениці.

"Дуже красива 😍❤️", "Дашенька🔥👏", "Фантастична Даша", "Даша ти як завжди прекрасна❤️", "Милаха, обврожительная, Красива, стильна, гламурна!🍒🌹😘💕", "Неймовірно красиво ❤️", "Шикарна! ❤️", "Даша, ви тут прям сучасна Одрі Хепберн))) стиль🔥".

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