Українців попередили про зміни в платіжках за газ і зміни в тарифікації за опалення

Так, з 1 липня 2020 року припиняється дія спеціальних цін на газ для населення, які затвердив Кабінет міністрів. Зокрема, Кабмін вирішив скасувати регульований тариф на газ для розрахунку вартості опалення.

При цьому спеціальні ціни на газ збережуться в наступному опалювального сезонп, до травня 2021 р. – для підприємств теплоенергетики.

Починаючи з опалювального сезону 2020-2021, підприємства повинні рахувати свої тарифи, виходячи із середньої ціни на газ за попередній опалювальний сезон. Якщо газ дорожчає, приміром, на 50%, то тепло, вода повинні вирости в ціні як мінімум на 35%.

Через те, що у минулому опалювальному сезоні ціна на газ була на рекордно низькій позначці, можна розраховувати і на те, що вартість тепла буде нижче, ніж в минулому році.

При цьому Кабмін зобов'язався скасувати постанову №1082 від 24 грудня 2019 року. Воно дозволяє підприємствам теплоенерго самостійно змінювати тарифи у випадку зміни ціни газу.

Деякі положення нового документа, опублікованого ще 11 червня, в будь-якому випадку не порадують українців. Якщо не сказати більше, адже судячи з усього, осінь і зима стануть у новому сезоні зовсім непростим часом для мільйонів жителів України.

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