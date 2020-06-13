З квітня наступного року пенсійний вік для жінок в Україні зросте, а з січня 2021-го року посилять вимоги щодо стажу

Вимоги до стажу для українців тепер будуть підвищуватися щорічно, і до 2028 року кожен другий пенсіонер буде виходити на пенсію вже в 63 або 65 років, а не 60.

Крім того, у 2021-му підвищать пенсійний вік для жінок – з 59,5 до 60 років. Це буде останній этапом перегляду віку виходу на заслужений відпочинок, у результаті якого жінки і чоловіки зрівняються у своїх правах.

Що стосується стажу, то для жінок в 2020 році це 27 офіційно відпрацьованих років, а в 2021-му – вже 28 років. До 2028 року кількість необхідного пенсійного стажу збільшиться до 35 років. Наприклад, якщо людині зараз 40 років, у неї вже має бути мінімум 15 років стажу, щоб вийти на пенсію вчасно. Варто відзначити, що поетапне підвищення почалося ще в 2011-м.

Ще одна група тих, кому доведеться довше працювати, – ті, хто не виконали вимоги щодо стажу. Ті, хто офіційно не має і 15 років стажу, можуть взагалі залишитися без пенсії. Тобто не отримають виплати ті, хто не має стажу. Щоб вийти на пенсію в 63 роки, зараз потрібно мати від 17 до 27 років стажу, а в 2028-му (останній етап підвищення пенсійного віку) – від 25 до 35 років.

Населення в країні скорочується швидкими темпами, тому в Україні і підвищується пенсійний вік. Зокрема, у найближчі п'ять років населення скоротиться на 18%, тому співвідношення між тими, хто працює і пенсіонерами, зросте практично вдвічі. У таких умовах неминуче підвищення пенсійного віку.

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