Відома українська співачка Ольга Цибульська показала, як налагоджує відносини

На фото Оля позувала в пеньюарі з мереживами, під яким, можна замінити, немає білизни. Образ красуня доповнила стильним укладанням волосся, а сама дивилася в камеру. Перед об'єктивом Цибульська тримала пиріг, який вона сама приготувала для чоловіка. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хочеш два безкоштовних абонементів на мій онлайн-марафон про відносини? У мене вийшло. Я приготувала перший у житті пиріг з капустою. Готувала півночі, щоб улюблений взяв вранці у відрядження", - написала Цибульська.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Очаровашка", "Молодець", "Я хочу", "Красуня", "Відверто", "Класний пиріжок", "Ти найкраща", "Ви супер, така щира, відкрита і позитивна. Мотивуєте", "Клас, дуже цікаво", "Кожен у відносинах зробить свої помилки".

Раніше ми повідомляли, що популярна українська співачка Оля Цибульська любить балувати шанувальників гарячими відео і фото.

На кадрах Цибульська постала в довгій сукні з великими розрізами по боках. Можна було помітити, що красуня не одягла білизни.

Зірка позувала біля вікна, тримаючи в руках келих з напоєм.

Артистка співала і активно рухала стегнами, ледь не засвітивши найінтимніше.

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