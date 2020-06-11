Юрій Горбунов розкрив українцям несподівану новину про новий проект, в якому з'явиться Тіна Кароль

Як з'ясувалося, популярна співачка зніметься в новому сезоні серіалу «Великі Вуйки». Про це у своєму Instagram оголосив Горбунов, який є актором і креативним продюсером проекту, передає Politeka.net.

«Гуцули завжди разом!! Чекайте другий сезон серіалу «Великі Вуйки» і зустрічайте улюблену Тіну Кароль в одній з ролей! Це буде круто!!», - написав ведучий.

Поки артисти не стали розкривати, яку саме роль відіграє Кароль.

Горбунов також поділився спільним фото зі співачкою. На ньому Тіна позує в оригінальній літній сукні з бахромою, більше схожій на плотну сіточку. Зірка розпустила волосся і додала акцент своєму образу, нафарбувавши губи в яскраво-червоний колір.

Шанувальники тут же почали обговорювати радісну новину.

«Шо з обличчям у жінки?», «А гуцул Данчик буде?», «Тіна пупсик такий», «Краще б Настю покликав замість Тіни», «У Тіни дуже сумні очі», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Кароль вразила сумним виглядом на новому відеоролику.

Так, в цей раз на новому відео, представленому в соціальній мережі Instagram на фан-акаунті "Фантіни", зірка з'явилася в лаконічному вбранні чорного кольору і здивувала незвичайним образом. Як відомо, Кароль вважають іконою стилю, тому кожен її вбрання бурхливо обговорюється в соціальній мережі.

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".

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