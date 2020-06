View this post on Instagram

Гуцули завжди разом!!Чекайте на другий сезон серіалу «Великі Вуйки» і зустрічайте улюблену Тіну Кароль в одній з ролей! Це буде круто!! #комедійнийсеріал #великівуйки #гуцули #гуморукраїнською