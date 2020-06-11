Курс валют змусить українців понервувати: до чого бути готовими

Курс валют в Україні 11 червня виявить нову тактику гривні, яка змусить долар віддалиться від євро.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, долар сьогодні будуть віддавати за 2663,67 гривень за стодоларову купюру. Ще вчора показник був в районі 2664,12 гривень (-0,45).

Уточнимо, що до середини минулого дня долар далі зумів «відігратися», підскочивши до 2664,24 гривень за 100-банкнотний купюру. Проте до вечора почав здавати позиції.

А ось курс євро покаже протилежну тенденцію: якщо вчора його віддавали за 3008,72 за сто євро, то сьогодні вартість підскочить до 3028,59 гривень (+19,87).

Зеленський не стримався, коли говорив про Україну, скандальну заяву: «Повна ср…»

Володимир Зеленський охарактеризував ситуацію в Україні нецензурним словом.

Скандальну заяву президент України зробив під час спілкування з журналістом «Української правди».

Зеленський зізнався, що пішов у політику «заради результату» і того, щоб щось вирішувати. Президент розповів, що коли рік тому він прийшов до влади, найбільше його вразило те, що в Україні зруйновано майже все.

«Простіше кажучи, в країні ср*ка?», - уточнив журналіст.

«Повна. Повна!», - тут же погодився з таким нецензурним визначенням ситуації в країні Зеленський.

Карантин в Україні: українцям розкрили, до чого готуватися, «після 22 червня...»

Карантин в Україні найвірогідніше буде продовжено і після 22 червня.

Про це на прес-конференції заявив голова медичної комісії Києва Олег Гелевей.

Він підкреслив, що поки в Україні кількість хворих китайським вірусом продовжує зростати, говорити про скасування карантину не доводиться. У зв'язку з цим Гелевей зазначив, що після 22 червня обмежувальні заходи будуть продовжені по всій країні.

«Однозначно, 22 червня карантин буде продовжено. Тому що, ви ж бачите, що у нас все ж йде повільне зростання. Про відмову від карантину ми зможемо сказати, коли у нас буде щоденне конкретне зменшення кількості активно хворих. На сьогоднішній день такого немає», - підкреслив Гелевей.

Нагадаємо, Андрій Пальчевський назвав китайський вірус класової хворобою: "Зачіпає тільки простих...".

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