Українська співачка Вікторія Смеюха з дуету «Неангели» вразила красою, позуючи разом зі своєю подругою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Смеюха позує разом зі своєю подругою Аліною Скабіної, з якою анонсувала онлайн.

«Відчуваю всією шкірою, що розмова має бути цікавим і незабутнім…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Смеюха позує разом з подругою, демонструючи на камеру «близнят» в сукню з декольте. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«ваш макіяж на другому фото просто супер», «красуня», «бомбезні подружки», «Чекаю з нетерпінням вашої зустрічі!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома українська співачка, солістка групи «Неангели» Вікторія Смеюха влаштувала стильну зйомку в чорному блискучому костюмі.

В цей раз дівчина вирішила представити невеликий промо-відео з останніх зйомок у стильному костюмі чорного кольору і складається з одних лише маленьких камінчик-блискіток, розшитих тонкими смужками і утворюють незвичайні візерунки.

Як відомо, Віка багато тижнів перебуває на карантині і нещодавно вирушила в село до бабусі, звідки навіть вразила відеозаписами з задушевним виконанням пісень і кадрами, зробленими разом з курами, качками і навіть коровами. Домашні кадри були дуже добре сприйняті публікою, тому артистка вирішила порадувати аудиторію і необычнм промо-роликом.

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