Надя Дорофєєва показала себе в новому зухвалому образі і розповіла про те, як змінювалася з часом
Популярна українська співачка опублікувала новий пост в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, зірка поділилася думками про зміни у своєму житті. Наприклад, Надя зізналася, що колись була категорично проти тату, однак зараз у неї їх вже 14. Співачка також розповіла, що в минулому не любила приймати ванну, однак у цьому році їй несподівано сподобалося.
«Постійно засуджувала за якісь вчинки інших .. а тепер думаю, якою же я була дурною і нетерпимою. А ще я не любила літо!! Розумієте??? Не любила літо. Цікаво спостерігати за собою з усіма цими змінами. Сподіваюся, що кожен з нас стає тільки краще», - написала знаменитість.
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Текст, вона супроводжувала своєю фотографією, на якій позує перед камерою в червоній спортивній куртці. Співачка трохи розстебнула блискавку, зробивши акцент на своєму вражаючому декольте. Образ Дорофєєвої доповнила зухвала зачіска з двома кісками, що обрамляють обличчя, і ніжний макіяж в рожевих тонах.
Шанувальники тут же відреагували на пост співачки.
«Красуня ідеальна», «Такі милі оченята», «Лялечка», «Неймовірно красива», «Вау класне фото», «Вау, кіски відпад, сексі навіть як то», - пишуть люди.
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