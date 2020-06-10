Стало відомо, що буде з курсом долара після виділення Україні нового траншу від МВФ

Про це пише Дело.

Глава Мінфіну Сергій Марченко напередодні попередив українців, що нинішня економічна ситуація не сприятиме зміцненню гривні і зазначив, що курс долара міг вирости до позначки в 40 грн/$.

Але після інформації про те, що МВФ вже перерахував Україні перший транш у розмірі $2,1 млрд, експерти прогнозують невелике зміцнення національної валюти.

За словами Тараса Козака, після траншу курс долара може опуститися до позначки в 26 грн/$. Він також порекомендував українцям продавати долари і ОВДП.

Аналогічний прогноз озвучив інший аналітик Вадим Іосуб.

"Протягом найближчого тижня ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,5 грн/долар, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,3/26,6 грн/долар", - попередив він.

Економіст Андрій Шевчишин, в свою чергу, стверджує, що виділення Україні траншу не сильно вплине на курс долара. Він припустив, що американська валюта буде торгуватися в діапазоні 25,8 - 26,5 грн/$.

Він також додав, що меморандум співпраці з МВФ практично не робить впливу на ринок, передає Сьогодні.

"Учасники ринку не поспішають відкривати торги, вважаючи за краще подивитися на рух ринку і вибрати найкращий момент. При цьому довгоочікуване схвалення радою керуючих МВФ нової програми підтримки України практично не робить впливу на ринок, так як це подія вже закладена в курс", – затверджує Шевчишин у спілкуванні з журналістами.

За словами аналітика, незважаючи на виділення траншу, економічні прогнози для України залишаються невтішними.

"Після отримання траншу МВФ Україна також очікує надходження коштів від Єврокомісії і Світового банку. Тим не менш, визначальним для валютного ринку буде рішення НБУ процентною ставкою. Після опублікованих даних Укрстата з травневою інфляцію в 0,3%, сформованої за рахунок падіння цін на енергоносії, НБУ має всі вагомі аргументи для зниження облікової ставки. Перспективу зниження ставки також зафіксував Мінфін, розмістивши тримісячні і шестимісячні ОВДП з дохідністю нижче 10%. Зниження облікової ставки дасть додаткову ліквідність ринку і це може надавати на гривню. Ймовірно, найближчим часом гривня буде торгуватися в діапазоні 26,5-26,8 грн/дол.", – резюмував Шевчишин у коментарі журналістам.

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