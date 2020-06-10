В рамках пенсійної реформи українці можуть отримувати по два-три посібники замість одного

Про це пише Сьогодні.

Головним нововведенням може стати запровадження трирівневої пенсійної системи, як прийнято в більшості західних країн.

У Кабміні вже заявили, що планують ввести обов'язкові накопичувальні пенсійні відрахування. З вже нарахованої зарплати на індивідуальний пенсійний рахунок працівника буде переводитися мінімум 1% (за бажанням працівника відсоток може бути збільшений), а роботодавець зобов'язаний перераховувати на той же рахунок 2% від нарахованої зарплати.

Крім цього, у супровідних документах наводяться розрахунки, які показують, що відсоток відрахувань буде з часом підвищуватися. Так, автори документа виходили з того, що в 2021 році відсоток обов'язкових відрахувань буде становити 3%, у 2030 році – 4%, ще через 10 років це буде вже 6%, а в 2050-му – 7%.

"Обговорюється такий варіант: 2% від нинішнього ЄСВ виділяємо в накопичення, не збільшуючи навантаження ні фірми, ні для людини, і ще 2% беремо з податку на доходи фізосіб (ПДФО). Ці 4% дозволяють у сьогоднішніх цінах при виході на пенсію отримати 1 млн грн", – розкрив нюанси прем'єр Денис Шмигаль.

Але за таких розкладів істотно зменшуватися надходження до Пенсійного фонду, і це може відбитися на пенсії, які українці отримують в умовах солідарної системи.

Також в Україні можуть з'явитися професійні накопичувальні пенсії, а Кабмін пропонує відразу три програми.

Програма №1 — представників професій з шкідливими умовами праці (гірники, які працюють під землею, металурги, які працюють у гарячих цехах, дихаючі металевим пилом та іншими шкідливими речовинами, працівники підприємств хімічної промисловості тощо). Роботодавці зобов'язані відраховувати на пенсійні рахунки таких працівників, крім 22% ЄСВ у солідарну систему ще й 15% у професійну накопичувальну. Якщо програма запрацює, то українці зможуть виходити на пенсію в 50 років (стаж на шкідливій роботі мінімум 10 років для чоловіків та 7,5 років для жінок).

Програма №2 — для професій з "списку №2", куди входять ті, чия робота пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах підвищеного ризику для здоров'я" (геологи, "хіміки", електромонтери, авиамеханики і водолази, водії міського транспорту). На їх накопичувальні пенсійні рахунки роботодавці повинні будуть відраховувати 7% зарплат, і вони зможуть піти на заслужений відпочинок вже в 55 років за наявності необхідного стажу (12,5 років для чоловіків, 10 років для жінок).

І, нарешті, пенсійна програма №3 – це програма для всіх інших професій, якщо підприємство є учасником якого-небудь професійного пенсійного фонду або створить такий фонд. У цьому випадку роботодавець повинен платити від 3%, а пенсії будуть виплачуватися після 55 років.

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