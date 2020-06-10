"На 200 мільйонів більше": МВФ вирішив негайно виділити допомогу Україні

Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила програму Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів

Ця програма дозволяє негайно виділити близько 2,1 млрд доларів (на 200 мільйонів доларів більше, ніж передбачалося), повідомляє прес-служба МВФ. Інша частина буде поетапно розділена на чотири транші. Відзначається, що програма Stand-By розрахована на 18 місяців.

Нова програма спрямована на те, щоб допомогти Україні впоратися з проблемами пандемії - "щоб гарантувати, що Україна готова повернутися до зростання, коли криза завершиться". При цьому в країні повинно продовжиться реформування ключових структур.

Меркель несподівано зв'язалася з Путіним, висунуті вимоги щодо Донбасу: «Київ має…»

Президент РФ Володимир Путін заявив про необхідність прямого діалогу між Києвом і представниками так званих «ДНР» і «ЛНР»

Питання війни на Донбасі президент країни-агресора обговорив під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка зателефонувала йому 9 червня.

РосЗМІ пишуть про те, що в бесіді була «висловлена стурбованість відсутністю прогресу в реалізації Мінських домовленостей 2015 року, а також рішень «нормандської четвірки» за підсумками саміту в Парижі в 2019 році».

Путін поставив ультиматум: на його думку, Київ повинен встановити прямий діалог з Донецьком і Луганськом заради встановлення миру.

Долар різко скоротив розрив з євро, НБУ змінив курс валют: чого чекати українцям

Свіжий курс валют опублікував Національний банк України

Згідно з прогнозом, вже 10 червня долар трохи зміцнить свої позиції і подорожчає на кілька копійок. Купити долар можна буде за 26,64 гривні, хоча днем раніше його продавали за 26,6 гривень.

Євро, у свою чергу, трохи просяде, хоча в останні дні валюта показувала зростання щодо долара і розрив між ними постійно збільшувався. 10 червня 1 євро можна буде придбати за 30,08 гривень, хоча днем раніше євро продавали за 30,147 гривень.

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Відтепер в Україні дозволено проведення вистав і концертів, але з рядом важливих умов. Крім того, Кабмін обговорить 10 червня ослаблення, що стосується туризму

Сьогодні в країні відкриваються театри, дозволено відвідувати вистави та концерти. Про це йдеться в постанові головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

Наголошується, що фан-зони залишаться забороненими, щоб уникнути скупчення людей, місця повинні бути тільки сидячими і на відстані 1,5 метра один від одного, не більше 4 чоловік можуть сидіти за одним столиком (без урахування дітей до 14 років), при цьому столики повинні бути розташовані в шаховому порядку.

Нагадаємо, нові тарифи на комуналку і правила виплати пенсій: українцям видали цілий ряд вимог від МВФ.

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