Настя Каменських продемонструвала шанувальникам силу їх з Потапом кохання

Популярна українська співачка поділилася новою сімейною фотографією зі своїм чоловіком в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На фото закохана пара позує на природі в оточенні буйної зелені. Настя і Потап обидва одягнені в прості білі сорочки, при цьому Каменських вирішила розстебнути свою трохи нижче, ніж було потрібно.

Потап міцно притискає до себе дружину, нахилившись до неї ближче, а Настя зажмурила очі від задоволення і дуже чуттєво пригорнулася до чоловіка. Пара на фото виглядає по-справжньому щасливою.

«Наша сила – у любові», підписала знімок Каменських.

Шанувальники зірок не змогли пройти повз такого зворушливого кадру.

«Які ж ви класснючі. Прям хочеться, що б всі люди на землі були так щасливі. Кохайте», «А у вас все пучком! Бажаю, щоб так і далі було! Навіть не думайте розлучатися!», «Прекрасна, гармонійна пара», «найкрасивіша пара Які ви класні, обожнюю вас», «Ви неймовірні, любіть один одного завжди і скрізь», «Анастасія, Ви неймовірно красива дівчина! супер!», «Дуже ніжно і зворушливо», «Дід і внучка», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Потап опублікував нове фото в Instagram.

Правда, в кадрі виявилася тільки його дружина Настя Каменських. Знаменита співачка зворушливо дивиться в камеру, притиснувши долоні до щік і спершись руками об стіл. На ній присутня проста футболка, яка тільки підкреслює природну красу. Крім того, співачка сфотографувалася без макіяжу.

Судячи з фото, Настя і Олексій відзначали Трійцю досить скромно - на столі можна помітити лише гречку з сосисками і овочевий салат. Імовірно, виконавці стежать за своєю фігурою і не хочуть набирати зайвих калорій навіть в честь свята.

Нагадаємо, радісна Каменських оголила живіт і показала відео: «Вагітна».

Як повідомляла Politeka, тренер Насті Каменських показав, як правильно віджиматися.

Також Politeka писала, що Потап приголомшив домашнім фото Каменських без макіяжу і понтів.