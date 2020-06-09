Супермодель російського походження Ірина Шейк постала в спокусливому вигляді

Гаряча красуня вміє розбурхувати свідомість своїх шанувальників, передає Politeka.net. На одному з останніх фото в Instagram зірка з'явилася в жаркому образі на підлозі.

Модель позувала, знімаючи себе в дзеркало. У красуні були оголені груди, які вона прикрила рукою.

На плечі зірки красувалася червона сумочка відомого бренду.

Зірка одягла довгу спідничку, яка обплутала її тонку талію.

Модель розкинула стрункі ніжки, виставивши їх з вирізів наряду. В руках Шейк тримала телефон.

Макіяж з акцентом на пухкі червоні губи і кільця-сережки доповнили образ зірки.

В пості Ірина розповіла, що пожертвувала речі відомих брендів благодійним організаціям.

За півгодини пост зібрав майже 100 лайків та багато коментарів.

"Шикарна. Дуже приємно дивитися на таку красу😍", "Смачна дівчина!❤️ обожнюю тебе!❤️ ", "Богиня 😘", "❤️❤️❤️найкраща 🌹", "Ох...чортиці, хороша до біса🔥", "найшикарніша у світі ! 😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ірина Шейк з'явилася практично голою. Її принади прикривала лише тонка тканина, через яку було видно її груди.

Згори модель накинула шовкову сорочку, яка надала особливої пікантності фото.

Раніше ми писали, що Ірина Шейк розкинулася, засвітивши пишні груди в глибокому декольте наряду.

Форми ледь не вистрибували з сукні. А маленький ланцюжок доповнив образ і привернув ще більше уваги до вирізу.

За годину пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

Нагадаємо, що Ірина Шейк знайшла несподівану заміну Куперу, фото з красенем облетіли мережу: "Виявився відомим...".

Як повідомляла Politeka, Ірина Шейк приголомшила знімком в ліжку з Путіним, мережа кипить: Бредлі Купер буде в ауті.

Також Politeka писала, що Ірина Шейк показала, як виглядала 20 років тому: "Ех, були часи".