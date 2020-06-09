Модель, артистка «Квартал 95» Лєра Товстолес записала жартівливе відео

Зірка опублікувала забавні кадри у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зірка з'явилася в різних вбраннях, які підкреслили її струнку фігуру.

На перших кадрах Лєра позувала в салатовому топіку, який відкривав види на її тонку талію, а також - у велосипедках. Зверху красуня одягла сорочку, а на голову - капелюшок. Дві кокетливі кіски завершили образ.

Далі зірка постала, зокрема, в рожевому обтягуючому костюмі і купальнику, який обтягнув її пишні груди і пружні сідниці. Такій красуні моделі з Victoria's Secret позаздрять.

"За 7 років модельного бізнесу, я навчилася ходити як всі моделі) будь-дефіле під силу 😄 Яке дефіле сподобалося найбільше?", - поцікавилася модель.

За годину кадри зібрали понад 2000 переглядів і трохи коментарів.

"Дівчата Моделі 👍", "Що за трек?", "Провінційні", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Лєра Товстолес в одному з недавніх відео спочатку постає в сукні, лежачи на кріслі, а потім - в маленькому бікіні, яке підкреслило її струнку фігуру.

Тонкі лямки виділили талію, трикутники тканини прикрили невеликі груди, а маленькі плавки натяглися на сідницях.

Раніше повідомлялося, що Лєра Товстолес показала, як збиралася на роботу "до" і "після" ізоляції. раніше артистка чіпляла на себе "все, що випаде з шафи", а зараз - з гардероба з'являється просто богиня в білому топі, чорних вузьких шортиках до колін, такого ж кольору піджаку і червоних шпильках.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" без штанів посвітила ідеальним тілом в зухвалих позах.

А ще Politeka писала, гаряча красуня з "Квартал 95" блиснула схудлою фігурою в піжамі.

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