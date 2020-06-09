Рекордний обвал економіки: мільйони людей стануть жебраками вже в цьому році, важливе попередження

Термінові заходи, запроваджені через пандемії, сильно вдарили по економіці і призвели до різкого її падіння.

Світовий банк у своєму звіті зазначає, що скорочення може скласти 5,2%.

Підкреслюється, що це найбільший обвал в економіці з часів Другої світової війни.

"Це призведе до того, що мільйони людей опиняться в умовах крайньої убогості в цьому році. Цей удар відчують найсильніше в країнах, де пандемія була найбільш серйозною і де існує сильна залежність від світової торгівлі, туризму, експорту товарів та зовнішнього фінансування", - йдеться у звіті.

НБУ кардинально змінив курс валют, долар і євро розігнало в різні сторони: що відбувається

Курс валют в Україні 9 червня проявить суть гривні, яка почне розганяти в різні боки долар і євро.

Про це свідчать дані Національного банку.

Сьогодні долар будуть віддавати по 26,6005 гривень за один «вічнозелений», хоча ще вчора він коштував 26,6953. Валюта обвалилася відразу на 0,0948 грн.

Протилежної буде ситуація з євро: валюта буде продаватися за 30,1477 гривень, хоча до цього його віддавали за 29,9975 грн. Подорожчання склало 0,1502.

Єфремов розбився в центрі Москви: «Сподіваюся, буде жити»

Скандальний російський актор Михайло Єфремов розбився в центрі Москви, вилетівши на своєму позашляховику на зустрічну смугу.

«Відомий російський актор Михайло Єфремов потрапив в серйозну аварію в центрі Москви. За попередніми даними, в ДТП постраждали кілька людей», - повідомили ЗМІ.

Пізніше з'явилися кадри, зняті вже з місця інциденту: Єфремов сидить п'яний на бардюре, а оператор розповідає, що він погрожував їх «ушатать».

«Пі**рас, він трохи нас лише що не ушатал. Машину ушатал», - сказав він.

Крім того, в кадр також потрапила машина постраждалих – легковик «ВАЗ». Як можна помітити, людей там затиснуло. Їх будуть діставати рятувальники за допомогою спеціального обладнання.

Нагадаємо, Єфремов назвав переломний рік в історії Росії.

Як повідомляла Politeka, Єфремов без сорому припечатав росіян.