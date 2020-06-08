Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, відома своєю любов'ю до "народних" брендів, не особливо звертає увагу на вартість речей

Незважаючи на притримування строго стилю і, здавалося б, поверхневу бездоганність, Кейт часом дивує публіку.

Нещодавно герцогиня разом з чоловіком принцом Вільямом провела відеоконференцію з учасниками волонтерського руху. Для цього події Міддлтон обрала білу блузку бренду M. I. H Jeans, вартість якої становить 255 фунтів стерлінгів (8610 гривень). Строгий образ доповнили дешеві сережки з магазину Accessorize за п'ять фунтів стерлінгів (168 гривень).

Британці розкритикували прикрасу герцогині. "У Кейт огидний смак. Вона, напевно, думає, що чим більше сережки, тим краще. Дивно, як жінка з таким вихованням може носити таку несмак. Це жахливо", – розніс знаменитість в коммертариях один з користувачів.

Раніше ми повідомляли, герцоги Кембриджські показали на своїй сторінці в Instagram підрослих дітей. На ній 37-річний Вільям з принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою йдуть до одного з будинків в Сандрінгемі.

Судячи з наряду Шарлотти, можна здогадатися, що кадр був зроблений більше місяця тому, в день народження принцеси. Тоді Кейт публікувала серію її портретів у цій же сукні з принтом "гусяча лапка".

Крім того, ми писали, нещодавно стався скандал, пов'язаний з товаришом Кейт Міддлтон - Річардом Денненом, редактором видання Tatler. Як відомо, вийшла розгромна стаття про герцогиню: журналісти назвали Кейт "болісно худою" і заявили, що між нею і Меган Маркл постійно відбуваються якісь конфлікти.

Крім того, у матеріалі під назвою "Катерина Велика" герцогиню порівнюють з принцесою Діаною. Також журналісти заявили, що чоловік Кейт принц Вільям потрапив під вплив тещі.

Цікаво, що разом з Денненом Міддлтон вчилася в університеті, вони були сусідами протягом декількох років.

Джерела близькі до королівської сім'ї кажуть, що в даний час герцогиня ніяк не може оговтатися після зради товариша, танцювавшего колись у неї на весіллі. Герцогиня слідом за Меган Маркл має намір судитися з Tatler за публікацію неправдивої інформації.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили.