Екс-солістка групи «ВІА-Гра» Міша Романова вразила сміливим вчинком з продюсером і кліпмейкером Аланом Бадоєвим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Постановка – Алан Бадоєв», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Романова позує в рожевому платті на балконі, яке максимально спустила, оголивши значні принади. Це стало причиною бурхливої реакції з боку її прихильників.

«Красуня», «гарна», «давай щось дорожче», «прекрасна Міша», «Міша Класна», «хоче ласки», «мрій», «хороша», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, колишня солістка популярної групи «ВІА-Гра» Міша Романова здивувала дуже особистими кадрами з продюсером і кліпмейкером Аланом Бадоєвим.

Серію нових фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Міша і Алан стоять в обнімку близько балкона. Бадоєв тримає в руках сигарету і міцно притискає до себе артистку. На наступних фото починається справжній розпуста. Спочатку Бадоєв дає Міші закурити його цигарку, після чого намагається підняти її за ноги, закинувши одну ногу на себе. Співачка, у свою чергу, зображує дуже пристрасний погляд.

«Святкуємо прем'єру Макса Барських», - написала співачка під провокаційними фото.

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