Нова пенсійна система може запрацювати вже з 2021 року. Українці зможуть отримувати відразу три пенсії

В уряді заявили, що найближчим часом в Україні планують провести пенсійну реформу, яка на відміну від попередніх спроб змінити ситуацію, що приводили лише до копійчаних підвищень, може кардинально змінити систему в цілому, передає "Сегодня".

Головним нововведенням може стати запровадження трирівневої пенсійної системи, як прийнято в більшості розвинених країн.

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Рівень 1. Солідарна система: усі, хто працює утримують тих, хто з різних причин не здатний заробляти самостійно.  

Рівень 2. Обов'язкові пенсійні накопичення. Навідміну від солідарного рівня: всі внески повертаються вкладнику в повному обсязі (і з відсотками).

Рівень 3. Добровільні накопичення. Аналогічно з другим рівнем: в процесі беруть участь недержавні пенсійні фонди (НПФ).

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В ході реформи передбачається також запровадити такий підвид накопичувальних пенсій, як "професійні накопичувальні пенсії", які будуть включати три програми.

  • перша програма стосується професій зі шкідливими умовами праці (наприклад, шахтарі або металурги). Згідно з даними, крім 22% ЄСВ в солідарну систему, роботодавці повинні будуть відраховувати ще й 15% у професійну накопичувальну. 
  • друга програма розрахована на представників професій, пов'язаних з нервово-емоційним навантаженням або особливими географічними умовами (наприклад, геологи, полярники, водії громадського транспорту).  Роботодавці повинні будуть відраховувати 7% "професійних накопичувальних".
  • в третю програму входять всі інші професії, якщо підприємство є учасником якого-небудь професійного пенсійного фонду або створить такий фонд. Тут виплати складуть 3%.

Зазначимо, головна мета реформи - ліквідація зростання дірки в Пенсійному фонді та недопущення зниження забезпеченості пенсіонерів, а навпаки, її збільшення.

За словами голови Ради Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів Олени Сотскової, "якщо нічого не змінювати, то до 2030 року коефіцієнт заміщення буде не більше 18 %, тобто при зарплаті в 10 тис. гривень при виході на пенсію людина зможе отримати лише 1800 гривень. А якщо будуть працювати всі три рівні пенсійної системи, то коефіцієнт заміщення може зрости до 58 %".

До речі, мінімальний рівень пенсійного забезпечення, який вимагають від України міжнародні документи, – 40% середньої зарплати.

Раніше ми повідомляли, одним з переваг пенсійної реформи є можливість отримання виплат у спадок.

Банкір Тарас Козак пояснив, що накопичувальна пенсія, яка давно визнана в усьому світі, може переходити у спадщину. 

"Якщо раптом громадянин не дожив, то, на відміну від солідарної пенсії, яка зникає, ці кошти переходять у спадщину, - підкреслив Козак. - Це так звані "довгі" гроші, які десятиліттями будуть працювати на економіку України, це величезні гроші". 

Нагадаємо, правила виплати пенсій радикально змінять: що вирішили в МВФ, українцям видали подробиці.

А ще Politeka писала, що українцям знову перерахують пенсії, хто отримає більше грошей: «По 500 гривень щомісяця»

Також Politeka повідомляла, що українці можуть залишитися без виплат, жалюгідний заяву Пенсійного фонду: грошей недорахувалися.