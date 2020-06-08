Нова пенсійна система може запрацювати вже з 2021 року. Українці зможуть отримувати відразу три пенсії

В уряді заявили, що найближчим часом в Україні планують провести пенсійну реформу, яка на відміну від попередніх спроб змінити ситуацію, що приводили лише до копійчаних підвищень, може кардинально змінити систему в цілому, передає "Сегодня".

Головним нововведенням може стати запровадження трирівневої пенсійної системи, як прийнято в більшості розвинених країн.

Рівень 1. Солідарна система: усі, хто працює утримують тих, хто з різних причин не здатний заробляти самостійно.

Рівень 2. Обов'язкові пенсійні накопичення. Навідміну від солідарного рівня: всі внески повертаються вкладнику в повному обсязі (і з відсотками).

Рівень 3. Добровільні накопичення. Аналогічно з другим рівнем: в процесі беруть участь недержавні пенсійні фонди (НПФ).

В ході реформи передбачається також запровадити такий підвид накопичувальних пенсій, як "професійні накопичувальні пенсії", які будуть включати три програми.

перша програма стосується професій зі шкідливими умовами праці (наприклад, шахтарі або металурги). Згідно з даними, крім 22% ЄСВ в солідарну систему, роботодавці повинні будуть відраховувати ще й 15% у професійну накопичувальну.

друга програма розрахована на представників професій, пов'язаних з нервово-емоційним навантаженням або особливими географічними умовами (наприклад, геологи, полярники, водії громадського транспорту). Роботодавці повинні будуть відраховувати 7% "професійних накопичувальних".

в третю програму входять всі інші професії, якщо підприємство є учасником якого-небудь професійного пенсійного фонду або створить такий фонд. Тут виплати складуть 3%.

Зазначимо, головна мета реформи - ліквідація зростання дірки в Пенсійному фонді та недопущення зниження забезпеченості пенсіонерів, а навпаки, її збільшення.

За словами голови Ради Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів Олени Сотскової, "якщо нічого не змінювати, то до 2030 року коефіцієнт заміщення буде не більше 18 %, тобто при зарплаті в 10 тис. гривень при виході на пенсію людина зможе отримати лише 1800 гривень. А якщо будуть працювати всі три рівні пенсійної системи, то коефіцієнт заміщення може зрости до 58 %".

До речі, мінімальний рівень пенсійного забезпечення, який вимагають від України міжнародні документи, – 40% середньої зарплати.

Раніше ми повідомляли, одним з переваг пенсійної реформи є можливість отримання виплат у спадок.

Банкір Тарас Козак пояснив, що накопичувальна пенсія, яка давно визнана в усьому світі, може переходити у спадщину.

"Якщо раптом громадянин не дожив, то, на відміну від солідарної пенсії, яка зникає, ці кошти переходять у спадщину, - підкреслив Козак. - Це так звані "довгі" гроші, які десятиліттями будуть працювати на економіку України, це величезні гроші".

Нагадаємо, правила виплати пенсій радикально змінять: що вирішили в МВФ, українцям видали подробиці.

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