"Це дуже круто, чорт забирай"

Олена Задорнова, дочка покійного російського гумориста Михайла Задорнова, приголомшила пристрасним образом

Як передає Рoliteka.net, дівчина опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому її не впізнати.

Так, пишногруда Олена показала фігуру в чорному обтягуючому платті з хвилястим коміром і сміливим декольте. Неможливо не насолодитися видом, що відкрився на її пружні принади.

Красуня зібрала волосся, залишивши кілька кучерявих локонів, і нанесла яскравий макіяж. Дивовижний лук доповнили масивні браслети та ланцюжок з великим кулоном. Усміхнена Задорнова трохи підняла голову і закрила очі.

"Я Малюю Життям, Маслом і Пастеллю,

Обмеживши Щастя Нашою Постіллю.

Як Ти сказав Мені - "Ти по Життю - Кішка"

Я сказала, Добре, Може Бути, Трошки...", - в підписі Задорнова поділилася рядками свого вірша.

Користувачі кинулися обговорювати цей чуттєвий кадр, не скуплячись на компліменти в коментарях.

"Тебе не впізнати на цій фотографії 🙈 усміхайся частіше "на всі зуби", тобі йде 😇🤗"

"Я спочатку не впізнав 😀"

"Красуня 😍"

"Цікаво, куди або звідки, це ми так нарядилися?"

"👍це дуже круто, чорт забирай"

Раніше ми повідомляли, Олена здивувала кадром з мечем в руці. Дівчина з'явилася в яскравому вбранні, загрозливо схопившись за металеве знаряддя.

"Я не Просто Змінилася,

Мені, часом, приємно,

Що Днями Йому Приснилася

Дуже Цікаво.

Як би в Рамочку Обрамити

Плітки Місцевої Ванги,

Що часом дарує Пам'ять?" - підписала фото красуня.

"Мда, дуже сильно сильно. Дуже порадувала!!!!", "Люблю твої вірші", "Прекрасне поєднання фото і рими!", "Приголомшливий стиль, лаконічний і влучний", "Якийсь особливий у вас стиль, мені подобається", "Розумниця! Не підводь батю", "Валькірія", - прокоментували користувачі.

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