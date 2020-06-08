Олена Задорнова, дочка покійного російського гумориста Михайла Задорнова, приголомшила пристрасним образом
Як передає Рoliteka.net, дівчина опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому її не впізнати.
Так, пишногруда Олена показала фігуру в чорному обтягуючому платті з хвилястим коміром і сміливим декольте. Неможливо не насолодитися видом, що відкрився на її пружні принади.
Красуня зібрала волосся, залишивши кілька кучерявих локонів, і нанесла яскравий макіяж. Дивовижний лук доповнили масивні браслети та ланцюжок з великим кулоном. Усміхнена Задорнова трохи підняла голову і закрила очі.
"Я Малюю Життям, Маслом і Пастеллю,
Обмеживши Щастя Нашою Постіллю.
Як Ти сказав Мені - "Ти по Життю - Кішка"
Я сказала, Добре, Може Бути, Трошки...", - в підписі Задорнова поділилася рядками свого вірша.
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Користувачі кинулися обговорювати цей чуттєвий кадр, не скуплячись на компліменти в коментарях.
"Тебе не впізнати на цій фотографії 🙈 усміхайся частіше "на всі зуби", тобі йде 😇🤗"
"Я спочатку не впізнав 😀"
"Красуня 😍"
"Цікаво, куди або звідки, це ми так нарядилися?"
"👍це дуже круто, чорт забирай"
Раніше ми повідомляли, Олена здивувала кадром з мечем в руці. Дівчина з'явилася в яскравому вбранні, загрозливо схопившись за металеве знаряддя.
"Я не Просто Змінилася,
Мені, часом, приємно,
Що Днями Йому Приснилася
Дуже Цікаво.
Як би в Рамочку Обрамити
Що часом дарує Пам'ять?" - підписала фото красуня.
"Мда, дуже сильно сильно. Дуже порадувала!!!!", "Люблю твої вірші", "Прекрасне поєднання фото і рими!", "Приголомшливий стиль, лаконічний і влучний", "Якийсь особливий у вас стиль, мені подобається", "Розумниця! Не підводь батю", "Валькірія", - прокоментували користувачі.
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