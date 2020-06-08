В Національному банку прокоментували ситуацію з рекордними цінами на продукти

Так, поданим національного регулятора, за травень продукти подорожчали на 0,6%. Зростання вартості продуктів харчування спостерігалося ще з квітня, але невеликими темпами – на 0,2-0,3%. Зараз продукти харчування другий тиждень зберігають стабільність в ціні.

Наголошується, що за травень подорожчали хліб (+0,2%), м'ясо (+0,5%), риба (+0,4%), молоко (+ 0,4%), кондитерські вироби з цукру (+0,7%) та безалкогольні напої (+2,5%). Алкоголь, тютюнові вироби, побутова техніка, товари для підтримки чистоти і товари особистої гігієни стали дорожчими на 0,4%, 0,2%, 0,1%, 2,5% і 1,1% відповідно.

При цьому за даними НБУ триває зниження цін на фрукти (-1,1%), овочі (-3,2%), макаронні вироби (-0,1%), яйця (-0,2%), а також на борошно і крупи (-0 2%).

НБУ заявили, що ціни на ліки продовжили знижуватися під впливом ринкових факторів, зокрема стабільної ситуації на валютному ринку, а також сезонного зниження попиту.

Ціни на паливо практично не змінилися, тоді як автомобільний газ продовжив кілька дорожчати через зростання попиту.

Тим часом експерти заявляють, що ціни на фрукти і ягоди на ринку України знаходяться на історично високих рівнях. Причиною такої ситуації називають несприятливі погодні умови.

Найбільше станом на перші числа червня подорожчала полуниця – в середньому в 2,6 рази в порівнянні з тим же періодом минулого року.

Майже так само різко, як і полуниця, подорожчали черешня, яблука.

Фахівці пояснюють, що сильні заморозки знищили значну частину врожаю. При цьому остання хвиля прокотилася травня, чого раніше ще ніколи не було.

Крім того, негативно позначилися і рясні опади. До того ж в 2019 році було скорочено обсяг виробництва яблук, зараз в магазинах в основному імпортні фрукти.

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