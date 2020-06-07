Українці зможуть передавати накопичувальну пенсію у спадок

Про переваги і недоліки системи банкір Тарас Козак розповів в ефірі каналу “Україна 24”, передає Politeka.net.

Економіст підкреслив, що при чинній в Україні системі громадяни не можуть розраховувати на гідні виплати. У накопичувальній є свої недоліки, але їх можна виправити, отримавши пристойні пенсії.

“Ризики є, але їх треба зменшити, а не ставити за основу для заборони накопичувальної системи", упевнений фахівець. "Солідарна система, як ми бачимо, не здатна забезпечити пенсіонерів більш-менш нормальної пенсією, яка сьогодні становить від 2 до 3 тис. гривень, це сміх крізь сльози”.

За його словами, накопичувальна система давно визнана у всьому світі, і не дарма. Її суть у тому, що громадянин під час роботи відкладає частину зарплати на персональний рахунок, а після виходу на заслужений відпочинок може ними користуватися. На відміну від солідарної, накопичувальна пенсія може перейти у спадок і буде розвивати економіку країни.

"Якщо раптом громадянин не дожив, то, на відміну від солідарної пенсії, яка зникає, ці кошти переходять у спадщину", підкреслив Козак. "Це так звані "довгі" гроші, які десятиліттями будуть працювати на економіку України, це величезні гроші".

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль вирішив, що в Україні слід запровадити накопичувальну пенсію. За його прогнозами, систему можна запустити вже до початку 2021 року. За його словами, це єдиний спосіб забезпечити українцям гідне пенсію за адекватної навантаженні на бізнес.

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