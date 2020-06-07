Настя Каменських і її чоловік Потап зворушливо привітали шанувальників в домашній обстановці

Як повідомляє Politeka.net, Олексій Потапенко опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram.

7 червня зіркова пара відзначає Трійцю, саме цьому святу репер Потап присвятив пост. Правда, в кадрі виявилася тільки його дружина Настя Каменських. Знаменита співачка зворушливо дивиться в камеру, притиснувши долоні до щік і спершись руками об стіл. На ній присутня проста футболка, яка тільки підкреслює природну красу. Крім того, співачка сфотографувалася без макіяжу.

Судячи з фото, Настя і Олексій Трійцю досить скромно - на столі можна помітити лише гречку з сосисками і овочевий салат. Імовірно, виконавці стежать за своєю фігурою і не хочуть набирати зайвих калорій навіть в честь свята.

Втім, користувачі мережі звернули увагу, що сам Потап їсть чимало. Так в його тарілці пристойна порція гречаної каші й цілих шість сосисок:

"Олексій себе не обділив 😉 а взагалі, так, з святом!"; "Ага це на фото,типо ми звичайні люди😂 їмо як і всі!😂😂"; "Не багато сосисок🤗😂😂"; "А чому у Потапа 6 сосисок а у Насті 4………?"; "6 сосисок за раз🙀"; "Ахах, Потап молодець, апетит, що потрібно!! Приємного апетиту, хлопці і привіт від медицини!!👍))"; "

Жах,стільки сосисок.))))".

Багато користувачів також похвалили Настю за її милий зовнішній вигляд:

"Яка ж Настя красива"; "Смішна"; "По-моєму Льоші нічого не дістанеться Настя вилку віджала)"; "По-моєму для Каменських все-таки треба більше сосисок😂"; "Як по домашньому!!!🤗".

Нагадаємо, сяюча Каменських розповіла про своє щастя і показала фото.

А ще Politeka писала, що схудла Каменських звела з розуму грайливим чином.

Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських відверто розповіла, чому не боїться зрад Потапа.