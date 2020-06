View this post on Instagram

У нас поповнення. ⠀ Він молодий, розумний та працелюбний. ⠀ Дуже допомагає, а іноді й розважає. ⠀ Та й просто красунчик. ⠀ Його звуть OZMO 950 від @deebot.ua ⠀ А с промокодом Vlad ви отримаєте -20% на модель Deebot Ozmo 950 і -15% на інші моделі роботів-пилососів Промокод: Vlad