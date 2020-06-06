Хореограф і телеведучий Влад Яма похвалився своїм новим придбанням
Відомий український танцюрист, член журі танцювального шоу "Танці з зірками", і тренер гумористичної програми "Ліга Сміху" Влад Яма не часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя, пише Politeka.net .
Однак цього разу Влад не стримався і похвалився новою покупкою, яку придбав на днях. Мова йде про новомодний гаджет - робот-пилосос.
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У своєму мікроблозі Instagram танцюрист повідомив радістю звістку і розмістив веселе відео. (Щоб переглянути - доскролльте сторінку до кінця).
«У нас поповнення.
Він молодий, розумний і працелюбний.
Дуже допомагає, а іноді і розважає.
І просто красень», - написав Яма.
Раніше ми повідомляли, зоряний суддя проекту "Танцюють всі" Влад Яма похвалився дружиною Ліліаною і дитиною, опублікувавши їх фото в Instagram.
Ліліана в незвичайному білій сукні-сорочки з корсетом на талії присіла поруч з малям, поцілувавши його в губки.
"Як же я мріяв про Сина!.. Спасибі", - підписав Влад.
Миле фото зібрав безліч коментарів: "Син Ваша копія", "Красиве фото і син красень. Ну тепер ще потрібна і дівчинка", "Красавчик!!!! Хоч тільки профіль видно, але все одно красотун", "Які вони красиві у вас", "Про що можна мріяти, коли щастя поруч".
Нагадаємо, Влад Яма вперше показав маленького сина, дружина не стрималася: "Ваша копія".
Як повідомляла Politeka, фото молодого Влада Ями з сімейством викликало фурор в мережі: "Був наречений ще той".