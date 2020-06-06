Трагічно обірвалося життя відомої російської журналістки і радіоведучої Юлії Норкіної
Про це пише Politeka.net.
Спершу сумну новину повідомив її чоловік Андрій Норкін.
Новина стала справжнім ударом для колег 52-річної радіоведучої Юлії Норкіної та її прихильників.
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"Юльчонка більше немає. Тут, у цьому світі, у якому вона рятувала не тільки їжачків, але, в основному, людей. Якщо ви хочете і можете, попрощатися з нею, приїжджайте в суботу, 6 червня, на Новодеревенське кладовище в Пушкіно. Зі Староярославського шосе - поворот направо біля храмів. Потрібно проїхати до кладовища, повернути ліворуч і рухатися до самого кінця території, там ми будемо орієнтовно о 13.30", - написав Андрій у своєму особистому Facebook.
Але родичі радіоведучої не поспішають озвучувати справжню причину смерті Юлії. У ЗМІ спершу з'явилися версії про те, що журналістку погубив інфаркт або інше тяжке захворювання.
Пізніше з'явилась інформація, що Норкіна нібито вчинила самогубство.
"Юлія Норкіна повісилася, - заявив блогер Антон З (Антон Суворкин). Нібито Андрій поклав око на молоденьку редакторшу передачі, яку веде чоловік Норкиной. В день смерті Юлія відправила суперниці гарний букет квітів. Тіло Юлії знайшли її діти", - поінформував Telegram-канал "НеМалахов".
Офіційного підтвердження інформації поки не було з боку рідних.
Раніше ми розповідали про смерть відомого актора Михайла Кокшенова. Трагедія сталася 5 червня.
У 2017-му у актора сталося відразу два інсульти, однак чоловікові вдалося подолати їх і повернутися додому, де за ним доглядали відразу дві його дружини: нинішня і колишня. Тоді актор розповідав, що відчував себе добре і навіть виходив на прогулянки у двір і на вулицю.
Останні півроку Кокшенов перебував у реабілітаційному центрі в Підмосков'ї, борючись з важкою хворобою.
За свою тривалу кар'єру Михайло Кокшенов зіграв більше ста ролей. Серед них сюжети в «Єралаші», зйомки в «Спортлото 82», «Ширлі мирлі», «День Святого Валентина» та інші легендарні стрічки.
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