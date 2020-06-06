Українцям заявили про новий карантин, Моз різко передумав пом'якшувати умови: «доведеться потерпіти…»

У Мінздоров'я попередили українців про новий карантині.

Про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він попередив про можливість впровадження адаптивного карантину під час другої хвилі захворюваності, яка очікується восени 2020 року.

"Спільними зусиллями з економістами та науковими установами ми впровадили адаптивний карантин, щоб подивитися і спокійно вийти з першої хвилі карантину, розробити чіткий план і розуміння того, як нам впроваджувати протиепідемічні заходи, якщо у нас буде поява другої хвилі захворювання, без запровадження загальнонаціонального карантину", - додав Ляшко.

Тим часом у МОЗ вже передумали відкривати кафе, ресторани і басейни у 7 областях, адже кількість інфікованих на 100 000 населення перевищує норму.

Доведеться потерпіти Києву і наступних областях:

• Чернівецькій

• Волинській

• Житомирській

• Львівській

• Рівненській

• Донецькій

• Луганській

Долар впав, а євро ставить рекорди: яким буде курс валют після затяжних вихідних

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Національний банк України встановив новий курс валют на вівторок, 9 червня, після довгих вихідних у зв'язку з Днем Святої Трійці.

Так, курс долара стрибнув вниз ще на 9 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем, і тепер за один "вічнозелений" попросять 26,60 гривень.

При цьому євро вже перевалило на 30 гривень.

Так, національний регулатор встановив вартість одного євро на рівні 30,14 гривень. Це на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Зарплату і стаж українцям будуть рахувати по-новому, Кабмін вирішив скасувати трудові: що потрібно знати

Кабінет міністрів України затвердив законопроект про скасування паперових трудових книжок, а також про автоматичне нарахування пенсій

Наступний крок до прийняття відповідного закону лежить за депутатами Верховної Ради.

Варто відзначити, якщо зміни ухвалять, це не означає, що трудових книжок зовсім не буде - навпаки, вони будуть існувати, але підприємства не повинні їх зберігати.

Це означає, що паперова книжка зберігається у працівника, а роботодавець, за бажанням працівника, повинен буде її заповнити. Інформація також про співробітника вестиметься онлайн.

До речі, при оформленні подавати трудову буде необов'язково.

Українські герої потужним ударом провчили окупантів, кадри успіху: "Не втекли!"

Сили ООС потужно провчили російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" за постійні обстріли.

Відповідний відеоролик на Youtube опублікував волонтер і блогер Роман Доник.

За його словами, бійцям ЗСУ прицільним ударом вдалося знищити ворожий важкий міномет, який постійно "кошмарив" наші позиції на передовій.

"Повтор за заявками телеглядачів. Невдалий забіг окупантів на коротку дистанцію. Після істерики тієї сторони. Знищено 120-мм міномет, обстреливающий наші позиції. Мінометний розрахунок намагався втекти від відплати. Не втекли", – йдеться у підписі до опублікованого відеоролика.

Нагадаємо, українці зі своєї кишені заплатять за "Вечірній квартал" і "екстрасенсів" для ОРДЛО.

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