Модель Олена Преснякова вирішила показати, як потрібно засмагати і свою фігуру

На кадрах Олена позувала в бюстгальтері і брюки-спідниці, а доповнила образ великим чорним капелюхом та окулярами. Красуня розсунула ноги на стільці, розташувавшись на вулиці в саду. Як можна зрозуміти, Преснякова засмагала на сонечку, яке вирішило порадувати модель у цей день. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чилимся на сонечку і знімаємо супер шедеври

Як же нудьгувала!", - написала Альона під фото.

Фанати встигли поставити більше тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Бомба", "Дуже гарно )))", "Яка гарненька . Жіночна і сексуальна", "Альона, ви прекрасна!", "Поза не прекрасна", "Стрьомний ліфчик", "Яка мила дівчина", "Ніжність і краса".

Раніше ми повідомляли, що модель Олена Преснякова вирішила порадувати фанатів і влаштувала розкішну фотосесію на природі.

Так, дівчина позує в салатовій кофті і білій блузі на природі, елегантно закинувши волосся набік. Доповнював образ зірки красиве кольє. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Повідомлялося, що модель Олена Преснякова похвалилася ідеальним тілом у відкритому купальнику і розповіла все про своїх параметрах.

22-річна дружина онука Алли Пугачової встигла прославитися, як успішна модель. Дівчина регулярно публікує в Instagram фото з нових фотосесій, серед яких трапляються і досить відверті. У зв'язку з цим деякі шанувальники красуні зацікавилися параметрами її фігури.

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