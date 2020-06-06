Деякі зірки не прагнуть до пластичних хірургів, щоб зробити собі операції по збільшенню грудей 

Ці красуні пишаються тим, що дала їм природа, і не хочуть псувати свої принади сторонніми предметами  пише Politeka.net

Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова навіть з невеликими грудьми дозволяє собі вбрання з глибоким декольте, хоча у ліфчику "порожньо".  

В одному зі своїх інтерв'ю красуня зізналася, що колишній чоловік Дмитро Тарасов просив Олю збільшити груди. Після розставання з ним зірка вирішила зробити операцію, але в останній момент відмовилася. І, правильно, адже Бузову давно полюбили мільйони людей за її працьовитість, а не за пишні форми.    

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Блондинка Періс Хілтон - світська левиця, актриса, співачка, автор пісень, фотомодель і дизайнер. Зірка теж не може похвалитися видатними формами, але це надає їй унікальності і якоїсь чарівності. 

Одна з сестер Кардашьян, Кендалл Дженнер, має модельну зовнішність. Струнка талія, довгі ніжки і невеликі груди - все це допомогло їй стати однією з найбільш високооплачуваних моделей у світі. 

Американська акторка з українським корінням Міла Йовович має невеликі груди, однак при цьому залишається кумиром і еталоном краси для мільйонів людей. 

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What an unforgettable night with over 25 million raised for AIDS research by @amfar and all the generous people who sponsored the gala, bought tables and bid on the wonderful pieces on auction! Every year we are closer to finding a cure, with 2 people who seem to be in complete remission from the disease because of stem cell research we would never have if it wasn’t for the efforts of an organization like @AMFAR. With 37 million people worldwide living with HIV/AIDS, it’s never been more necessary to find a cure as soon as possible. A huge thank you to everyone from @celine for my gorgeous gown and earrings and my incredible glam squad for making me look and feel incredible on such an important evening!🥰🥰🥰 Make up: @kaymontano Hair: @mr_alexandrycosta Styling: @philippeuter

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Найвідоміша модель Джіджі Хадід підкорила серця своєю зовнішністю, невеликі груди - лише надають невинності її образу. Зірка зараз вагітна, можливо її форми і значно збільшаться, однак поки вона потрапляє у цей топ. 

На цих фотографіях можна подивитися на красунь, які досягли великих успіхів у кар'єрі та особистому житті. Зірки довели стереотипність про те, що домогтися чого-небудь у житті допоможуть великі принади. 

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