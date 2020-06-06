Деякі зірки не прагнуть до пластичних хірургів, щоб зробити собі операції по збільшенню грудей

Ці красуні пишаються тим, що дала їм природа, і не хочуть псувати свої принади сторонніми предметами пише Politeka.net.

Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова навіть з невеликими грудьми дозволяє собі вбрання з глибоким декольте, хоча у ліфчику "порожньо".

В одному зі своїх інтерв'ю красуня зізналася, що колишній чоловік Дмитро Тарасов просив Олю збільшити груди. Після розставання з ним зірка вирішила зробити операцію, але в останній момент відмовилася. І, правильно, адже Бузову давно полюбили мільйони людей за її працьовитість, а не за пишні форми.

Блондинка Періс Хілтон - світська левиця, актриса, співачка, автор пісень, фотомодель і дизайнер. Зірка теж не може похвалитися видатними формами, але це надає їй унікальності і якоїсь чарівності.

Одна з сестер Кардашьян, Кендалл Дженнер, має модельну зовнішність. Струнка талія, довгі ніжки і невеликі груди - все це допомогло їй стати однією з найбільш високооплачуваних моделей у світі.

Американська акторка з українським корінням Міла Йовович має невеликі груди, однак при цьому залишається кумиром і еталоном краси для мільйонів людей.

Найвідоміша модель Джіджі Хадід підкорила серця своєю зовнішністю, невеликі груди - лише надають невинності її образу. Зірка зараз вагітна, можливо її форми і значно збільшаться, однак поки вона потрапляє у цей топ.

На цих фотографіях можна подивитися на красунь, які досягли великих успіхів у кар'єрі та особистому житті. Зірки довели стереотипність про те, що домогтися чого-небудь у житті допоможуть великі принади.

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