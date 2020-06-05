Нещодавно 34-річний норвезький скрипаль і співак з білоруськими корінням Олександр Рибак вирішив розповісти про серйозні проблеми

Співак зважився на досить відверте і особисте визнання, опублікувавши розгорнуте заяву на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Олександр заявив, що змушений був боротися за життя довгі роки, рятуючись від залежності від лікарських препаратів, передает Politeka.net.

Олександр зазначив, що одинадцять років він приймав снодійне і антидепресанти, що помітно підірвало його здоров'я. І якщо спочатку все було нормально, то по закінченні багатьох років, це ледь не зруйнував його життя. Він став слабкий і напугаг, це торкнулося його м'язи і навіть мозок. Постраждав і шлунок.

Рибак поскаржився, що постійне вживання снодійного і антидепресантів протягом 11 років негативно позначилося на його здоров'ї.

"Ця залежність псувала мої стосунки з людьми, але найголовніше, вона майже знищила мою волю до життя", - розповів про перенесені жахи артист. Також він зазначив, що з початку цього року ходить на курс реабілітації, займається лікуванням, налагоджує життя заново і навіть перший помітний прогрес.

Сам артист помітно змінився, що також помітно на фото у його профілі. Усміхнений співак став більш сумним і менш усміхненим, його виступи стали серйозніше, а сам він все рідше ділиться чимось особистим. Тим не менш, він намагається розповідати про хороше в своєму житті і підбадьорює шанувальників.

У свою чергу, фанати були зворушені зверненням артиста, тому почали активно писати йому слова підтримки під постами в Instagram.

«спасибі, що почали цю розмову про психічне здоров'я, і я сподіваюся, що реабілітація проходить добре ❤️», «Співчуваю🥺. Головне не здавайся! Ми тебе улюблені! ♥ ️ ♥ ️ ♥ «, «Бережи себе, насолоджуйся життям, люби життя, припини ці наркотики❤», «У всіх є злети і падіння, і я ціную це 👍 і підтримаю вас, що б з вами не трапилося 🤗❤️», «Боже мій ... Мені так сумно це чути. 🙈 Сподіваюся, у тебе зараз краще! Ви такий дивовижний людина, музикант, співак. Спасибі за все, що ви дали фанатам за 11 років. Fan Я твій фанат з 2014 року. І я вірю, краще ще попереду! 🥰🎻».

Нагадаємо, 16 травня 2009 року перемогу на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення» здобув у той час 23-річний представник Норвегії білоруського походження Олександр Рибак.

протягом 10-ти років після тріумфу на головному пісенному конкурсі Європи він встиг записати кілька альбомів і зняти більше 20 кліпів. Крім того, співак активно співпрацює зі світовими кіностудіями і займається написання саундтреків.

Олександр активно гастролює по всьому світу і записує дуети. Також переможець «Євробачення-2009» активно веде свою сторінку і регулярно публікує знімки зі своїх концертів.

Нагадаємо, що 10 років потому: як виглядає і чим займається переможець «Євробачення-2009» Олександр Рибак

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