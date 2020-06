View this post on Instagram

И снова открываем мою любимую рубрику #господибожемой 😅 скандалы, интриги , расследования, слитые переписки ..это далеко не весь список того, что ожидает вас после финала проекта 🤦🏻‍♀️ я даже не хочу копаться и разбираться в этой грязи,которая сейчас так и льётся с аккаунта другой участницы . Я никак не хочу это комментировать , потому что знаю , что умные , здравомыслящие люди и так все понимают. Человеческая зависть не знает границ и как с ней справляться - выбор каждого . Всех обняла 🤗 Photo: @n.g.photographer ..это любовь 🖤