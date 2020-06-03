Одна з найкрасивіших учасниць шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, Даша Ульянова, постала в спокусливому образі

Красуня, яка стала переможницею проекту, порадувала шанувальників гарячими знімками в Instagram, передає Politeka.net.

Відомо, що 23-річна Ульянова є майстром спорту з художньої гімнастики, завдяки чому володіє неймовірною фігурою.

Так, зірка з'явилася в красивому платті з глибоким декольте, яке ідеально підкреслило всі достоїнства її фігури.

Також красуня вбралася і в інший наряд з прозорою сіткою, що додало пікантності образу, а її груди виглядали ідеально крізь прозору тканину.

Переможниця "Холостяка" розпустила довге хвилясте волосся, а її образ завершував макіяж з глянцевими губами.

Даша Ульянова зізналася, що чекає, коли на її сторінці набереться 300 тисяч підписників.

За годину пост зібрав понад 40 тисяч лайків та багато коментарів.

"Які очіііі 😍", "Даш 1 мільйон буде", "Неймовірна ❤", "Вааау🔥😍😍", "Лялечка❤️🔥👏😍", "Нереальна❤️❤️❤️❤️", "Богиня ж", "Вау👍🏻красуня😘", "Понеслася😃😃😃", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Даша Ульянова позувала з незвичайною досить об'ємною укладкою своїх довгих локонів, покладених в м'які хвилі. На обличчі дівчини красується дуже яскравий макіяж з акцентом на пухкі губи.

Раніше ми писали, що Даша Ульянова показала себе тільки в джинсах, розвернувшись спиною до камери. Красуня доповнила образ розпущеним волоссям, яке дістало майже до п'ятої точки.

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А ще Politeka писала, що в житті пари з "Холостяка" сталося непередбачене, Даша приголомшила деталями: "Макс зізнався, що..."

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