Одна з найкрасивіших учасниць шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, Даша Ульянова, постала в спокусливому образі

Красуня, яка стала переможницею проекту, порадувала шанувальників гарячими знімками в Instagram, передає Politeka.net.

Відомо, що 23-річна Ульянова є майстром спорту з художньої гімнастики, завдяки чому володіє неймовірною фігурою. 

Так, зірка з'явилася в красивому платті з глибоким декольте, яке ідеально підкреслило всі достоїнства її фігури.

Також красуня вбралася і в інший наряд з прозорою сіткою, що додало пікантності образу, а її груди виглядали ідеально крізь прозору тканину. 

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Переможниця "Холостяка" розпустила довге хвилясте волосся, а її образ завершував макіяж з глянцевими губами. 

Даша Ульянова зізналася, що чекає, коли на її сторінці набереться 300 тисяч підписників. 

За годину пост зібрав понад 40 тисяч лайків та багато коментарів. 

"Які очіііі 😍", "Даш 1 мільйон буде", "Неймовірна ❤", "Вааау🔥😍😍", "Лялечка❤️🔥👏😍", "Нереальна❤️❤️❤️❤️", "Богиня ж", "Вау👍🏻красуня😘", "Понеслася😃😃😃", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо,  Даша Ульянова позувала з незвичайною досить об'ємною укладкою своїх довгих локонів, покладених в м'які хвилі. На обличчі дівчини красується дуже яскравий макіяж з акцентом на пухкі губи. 

Раніше ми писали, що Даша Ульянова показала себе тільки в джинсах, розвернувшись спиною до камери. Красуня доповнила образ розпущеним волоссям, яке дістало майже до п'ятої точки. 

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И снова открываем мою любимую рубрику #господибожемой 😅 скандалы, интриги , расследования, слитые переписки ..это далеко не весь список того, что ожидает вас после финала проекта 🤦🏻‍♀️ я даже не хочу копаться и разбираться в этой грязи,которая сейчас так и льётся с аккаунта другой участницы . Я никак не хочу это комментировать , потому что знаю , что умные , здравомыслящие люди и так все понимают. Человеческая зависть не знает границ и как с ней справляться - выбор каждого . Всех обняла 🤗 Photo: @n.g.photographer ..это любовь 🖤

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