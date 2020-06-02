"А де його ноги?"

23-річний український співак, MELOVIN, протеже артиста Андрія Данилка викликав переполох у соцмережі

Як передає Politeka.net, зірка опублікував свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав у блискучому затишному куточку, обшитому фольгою.

Так, Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста), традиційно в усьому чорному, позував зы сріблястим телефоном радянських часів, а також в незвичайних темних окулярах.

Примітно, що волосся у співака було мокрим. На одному з кадрів стає зрозуміло чому.

"Сподіваюся, ти був там зі мною цієї ночі?", - загадково запитав у фанатів MELOVIN.

Користувачі кинулися відповідати на питання, а також обговорювати креативний лук артиста.

"Ти що не пам'ятаєш ?! Ну я говорила що 5 пляшка вина на двох була зайва 😹🖤"

"Для тих, хто англ шарить якось двозначно пролунало )" - "ну це вже залежить від уяви😉"

"Ми завжди з тобою, завжди і скрізь! 🖤"

"Це се*с по телефону?"

"Ахахах економимо на фоні😹😹😹 фольга❤️"

"Так, під ліжком. Я твій таємний бабайка"

"😍Мооокрий, гарний"

"Блін, а де твої ноги?😳"

"О боже... Леді Гага нервово курить в сторонці 😂😂😂"

Раніше ми повідомляли, MELOVIN заспівав композицію, яка підкорила серця всієї Європи Rise Like a Phoenix, з якою перемогла на пісенному конкурсі Кончіта Вурст.

"MELOVIN фантастичний голос і прекрасна картинка, зроблено дуже професійно", "Мені здається, або фан база MELOVIN більше і активніше фан баз усіх переможців Євробачення разом узятих", "Як чутливо заспівав MELOVIN. Мурашки по шкірі", "MELOVIN поліпшив свою англійську", - коментували в мережі.

Нагадаємо, фаворит Данилко приголомшив зовнішнім виглядом у звичайному житті, особисті кадри

Також Politeka писала, що улюбленець Данилко вразив зовнішністю у всьому чорному