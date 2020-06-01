Погода в Україні у вівторок, 2 червня, все ще буде вологою, оскільки циклон по імені Izolde, не хоче залишати нашу країну

Як повідомила синоптик Наталія Діденко, основний дощової удар припаде на західну частину України. При цьому на високогір'ї Карпат можливий мокрий сніг.

Дощі, періодичні, від невеликих до помірних, вірогідні в північних областях (крім Сумської), в Одеській області, в Криму та на крайньому сході.

На решті території істотних опадів не передбачається.

Вітер у вівторок буде північно-західний, помірний, але може посилюватися і до поривчастий.

Температура вночі очікується низькою + 4 + 8 градусів, на півдні та у східних областях до +12 градусів.

Вдень у більшості регіонів прогнозується +14 +18 градусів, на Сході буде тепліше, до +17 +22 градусів, а найхолодніше в західній частині України, лише +8 +13 градусів.

У Києві вівторок, 2 червня, також має всі шанси бути дощовим. Тепла не передбачається: вночі +6 градусів, вдень +14 градусів.

Синоптик зазначила, що на повне припинення дощів найближчим часом краще особливо не розраховувати, але є і привід для радості. Зовсім скоро має потеплішати. 3-4 червня до +17, +18 градусів, а потім вже і +20 і вище 20 градусів.

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