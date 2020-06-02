Королева б таке не схвалила

У мережі з'явилося фото Кейт Міддлтон в сміливому червоному сарафані з глибоким декольте і відкритою спиною

Герцогиня Кембриджська славиться своїм витонченим стилем і «зразковою поведінкою» представниці британської королівської сім'ї. Її постійно приводять в приклад, як володарку відмінного смаку завдяки вдало підібраним вбранням. Однак, як з'ясувалося, Кейт не завжди була любителькою лише суворої класики.

Так, в мережі з'явилися фотографії герцогині, зроблені до її весілля з принцом Вільямом. Знімки з'явилися на сторінці lady.tsn.ua в Инстаграме.

На фотографіях, зроблених ще в 2006 році, 24-річна Міддлтон засвітилася в яскраво-червоному літньому сарафані в білий горошок. При цьому наряд вирізнявся глибоким декольте і відкритою спиною. Під такий сарафан Кейт не стала одягати ліфчик. Волосся молодої Міддлтон вільно спадають на плечі без будь-якої укладання, підкреслюючи простоту її образу.

Очевидно, що зараз Кейт вже давно не може дозволити собі таких відкритих нарядів. Ймовірно, герцогиня сумує за часами, коли могла вийти так в люди.

Раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон обігнала у рейтингу найкрутіших жінок навіть Єлизавету II.

Фахівці провели опитування 2000 респондентів і з'ясували: Кейт Міддлтон (23%) удостоїлася звання "самої крутий і надихає" з 25 жінок. "Срібло" дісталося Мішель Обамі (21%), а на третьому місці опинилася королева Єлизавета II (20%).

Нагадаємо, Кейт Міддлтон заткнула за пояс Єлизавету II, гучні подробиці: "Наскільки вона крута...".

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