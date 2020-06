View this post on Instagram

До весілля з принцем Вільямом його дівчина Кейт Міддлтон носила сарафани с глибокими декольте та оголеною спиною. Зараз вже будучи герцогинею Кембриджською Кетрін не може дозволити собі таких аутфітів. Світлини датовані 2006 роком, Кейт тоді було 24 роки. #кейтміддлтон #gettyimages