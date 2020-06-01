Українцям безкоштовно роздадуть евробляхи, офіційну заяву: "Отримати авто зможуть..."

У ДП «Система електронних торгів арештованим майном» повідомили про безкоштовну роздачу автомобілів на єврономерах.

Так, згідно з повідомленням, евробляхи, конфісковані у зв'язку з спробою провезти на них контрабанду і виставлені на продаж на електронних торгах - не розпродані за три сесії - надходять в розпорядження комісії, яка приймає рішення, у чиє користування безоплатно передати їх.

Наголошується, що отримати евробляху зможуть, в першу чергу, медичні та соціальні заклади, військові частини, а також установи пенітенціарної системи, дитячі будинки сімейного типу, благодійні фонди і держоргани.

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У той час поки тиждень стартує з укріплення гривні по відношенню до долара, євро приготувався до шаленого стрибка.

Згідно з даними Національного банку України, 1 червня 2020 року офіційний курс долара застигне на позначці 26,86 гривень за один "вічнозелений". Це на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Інша ситуація складається з європейською валютою, яка досягне 1 червня майже 30 гривень. Так, НБУ встановив курс на рівні 29,92 гривень за 1 євро. Це на 30 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Борги по зарплатах стрімко ростуть, українців залишили без грошей: хто постраждав найбільше

В Україні станом на 1 травня 2020 збільшилася заборгованість по виплаті заробітної плати

Зростання заборгованості порівняно з даними на 1 квітня склав 1,1%. В цілому на початок травня держава повинна виплатити працівникам 2 996,722 млн гривень, йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

Найбільша заборгованість по зарплаті спостерігається в Донецькій області – 590,292 млн гривень, Дніпропетровській – 399,773 млн гривень і Харківській – 444,626 млн гривень.

Нагадаємо, підвищення зарплат чиновникам, у Шмигаля розкрили скандальні подробиці.

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