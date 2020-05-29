Що робити, щоб не потрапити в халепу

Українці часто скаржаться, коли їм в банку разом з зарплатною карткою нав'язують ще й кредитну, а також на ряд додаткових послуг, згоду на які вони не давали

Громадянам пояснили, хто правий, а хто ні, і що робити, у випадку несправедливості, передає Politeka.net з посиланням на сайт Нацбанку України.

Наголошується, що пропонувати свої послуги, нехай навіть наполегливо, - це не порушення прав споживачів. Однак банкам не потрібно видавати бажане за дійсне.

"Якщо банк стверджує, що не може видати зарплатну чи пенсійну картку без кредитної - він вводить вас в оману і нав'язує послугу. Українське законодавство забороняє такі дії", - йдеться в повідомленні НБУ.

Клієнти часто навіть не розуміють, що банк нав'язує послуги. Тому і не захищають свої права.

В основному, українці скаржаться на ситуації, коли банк видає кредитну картку разом з зарплатною; нав'язує обов'язкову страховку у визначеній фірмі, не враховуючи побажання клієнта; самовільно підключає послугу з платного смс-інформування.

Що стосується першої ситуації. Наприклад, якщо клієнт отримав кредитну картку разом із зарплатною, і користується тільки другою. Але є одне важливе "але" - банк може стягувати плату за обслуговування першої картки. Тобто "мінус" зростатиме щомісяця і не завжди банк попереджає про це клієнта - борг з'являється непомітно. Правда спливе назовні, коли набіжить чимала сума.

Для вирішення ситуації, відзначають в НБУ, спочатку потрібно написати скаргу на ім'я керівництва банку. Якщо банк відмовляється йти назустріч і нехтує скаргою, слід звертатися в НБУ. Профільний підрозділ - Управління захисту прав споживачів фінансових послуг - обробляє всі скарги. Якщо є ознаки порушень, спеціалісти звертаються безпосередньо в банк, щоб виправити ситуацію.

Раніше ми повідомляли, з рахунків клієнтів ПриватБанку стали зникати кошти. Зокрема, обурена українка написала скаргу на сайті Мінфіну, що у неї є кредитна карта з чинним пільговим періодом, але ПриватБанк несподівано списав тисячу гривень.

"По карті "Універсальна" від ПриватБанку надається пільговий період, що дозволяє до 55 днів користуватися кредитом безкоштовно.… Для цього необхідно погасити кредит до 25 числа місяця, наступного за тим, в якому ви скористалися кредитними коштами. Пільговий період був до 25 травня. Гроші були внесені 18 травня в більшому розмірі. З цієї суми зникло 1000 грн. без вказівки, куди вони пішли, просто сума стала менше на 1000 грн", - повідомила клієнтка.

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