Прохідна спочатку роль перетворилася в щось більш масштабне, та зробила актора Миколу Добриніна з його Мітяєм улюбленцем публіки
Так, Добринін неодноразово заявляв, що роль "гультяя" Мітяя, кума і товариша головного персонажа Івана Будько, змінила його життя. З приходом шаленої популярності виникли і деякі проблеми на професійному терені. Тепер режисери бачать в зірці виключно типаж Мітяя, пише "Стархит".
«На превеликий жаль, після «Сватів», які дійсно дали мені шалену народну любов, багато режисерів бачать в мені тільки Мітяя. А це прикро», — сказав актор.
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Колись Добринін грав і Григорія Распутіна, і Леоніда Утьосова, але зажив слави тільки після "Сватів".
Ця обставина так сильно дратувала Добриніна, що в минулому році з'явилися чутки про його віхід з проекту. Правда, інформація так і не підтвердилася, артист як і раніше знімається в сьомому сезоні і звільнятися не збирається.
Цікаво, що навіть рідні Миколи в захваті від серіалу. Як розповів актор, його дочка обожнює дивитися на тата в "Сватах":
А ще Politeka повідомляла, що інтимні подробиці закулісся серіалу «Свати» злили в мережу.