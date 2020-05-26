Прохідна спочатку роль перетворилася в щось більш масштабне, та зробила актора Миколу Добриніна з його Мітяєм улюбленцем публіки

Так, Добринін неодноразово заявляв, що роль "гультяя" Мітяя, кума і товариша головного персонажа Івана Будько, змінила його життя. З приходом шаленої популярності виникли і деякі проблеми на професійному терені. Тепер режисери бачать в зірці виключно типаж Мітяя, пише "Стархит".

«На превеликий жаль, після «Сватів», які дійсно дали мені шалену народну любов, багато режисерів бачать в мені тільки Мітяя. А це прикро», — сказав актор.

Колись Добринін грав і Григорія Распутіна, і Леоніда Утьосова, але зажив слави тільки після "Сватів".

Ця обставина так сильно дратувала Добриніна, що в минулому році з'явилися чутки про його віхід з проекту. Правда, інформація так і не підтвердилася, артист як і раніше знімається в сьомому сезоні і звільнятися не збирається.

Цікаво, що навіть рідні Миколи в захваті від серіалу. Як розповів актор, його дочка обожнює дивитися на тата в "Сватах":

«Я кажу доньці: «Ніна, все, закінчуй», а вона підсіла. Я зовсім не розраховував на те, що буде сім сезонів. У мого Мітяя була прохідна коротка роль, але вона розрослася. До мене багато хто так і звертається: «Гей, Мітяй».

Раніше ми повідомляли, колега Добриніна по знімальному майданчику "Сватів", 57-річна Людмила Артем'єва розповіла про справжні почуття до Мітяя.

Зірка зізналася, що Микола для неї - "цінна людина". За словами Артем'євої, вона шукає "людські якості" - у Добриніна такі як раз є.

"Микола Добринін для мене багато в чому і приклад, і опора. Вистав багато, знаєте, і він дивним чином вміє підтримувати по-людськи...", - зізналася артистка.

Варто відзначити, актори працюють разом не тільки на зйомках "Сватів". Вони також беруть участь у постановці "Близькі люди".