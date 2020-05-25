22-річна українська гімнастка, акторка "Квартал 95" Катерина Нікітіна витворяла ногами таке, що надовго запам'ятається користувачам мережі
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала кілька трюків (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, Катерина постала в спортивному костюмі - чорному топі і такого ж кольору лосинах з синіми смугами з боків. Дівчина розташувалася до камери спиною, показавши стійку на голові. Потім гімнастка козирнула усіма чудесами розтяжки, згинаючи і розставляючи ноги на будь-який лад.
"Моє нове відео у TIKTOK 🙆🏼♀️. Мені подобається робити, щось на зразок цього 😁
(В ТікТок) Ви зможете повторити це?! 🤔😏", - підписала вона відео.
За кілька годин пост зібрав більше 5 000 переглядів, а також безліч коментарів.
Розкрито секрет, чому Меган Маркл і принц Гаррі втекли з королівського палацу: "Вже дуже давно..."
Тіна Кароль із сином втекла від Балана в глушину, кадри: "Кожен день прилив емоцій"
"На 1000 гривень менше": з рахунків українців зникають гроші, ПриватБанк зробив важливу заяву
Українцям знову перерахують пенсії, кому призначена нова надбавка: "По 500 гривень..."
"Вау. Як ти так навчилась? Я теж так хочу вміти"
"Передай челендж прусикіну і співачці що з ним, соня здається. Хай спробують повторити. 😜 🤣"
"Клас, навчи мене так само😍"
"Ааааа Катя це прекрасно🤤"
"Відразу кидається в очі відрізане волосся. Коли воно тепер відросте?"
Раніше ми повідомляли, Нікітіна приголомшила зухвалим виглядом у стрипах і екстремальному міні, в які вбралася заради ефектного фото.
Гаряча блондинка лягла на спину і задерла ноги, солодко потягнувшись, змушуючи шанувальників червоніти при вигляді всіх її вигинів і "ямочок".
У підписі до фото Нікітіна порушила важливу для неї тему: "Читаю зараз одну книгу... Поговоримо!?😏 Часто борешся зі своїми страхами?!👇🏻"
За лічені хвилини кілька користувачів встигли відповісти на питання Катерини, а також оцінити її привабливий вигляд: "Багіра🖤"; "Боюся дистанційного навчання".
Нагадаємо, що зірка "Квартал 95" приголомшила зовнішнім виглядом: "В білих тапках і...".
Також Politeka писала, що зірки "Жіночого кварталу" влаштували нещадну бійку: "Дісталося навіть недавно народила Кекелии...".