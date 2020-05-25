"Як це чудово"

22-річна українська гімнастка, акторка "Квартал 95" Катерина Нікітіна витворяла ногами таке, що надовго запам'ятається користувачам мережі

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала кілька трюків (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Катерина постала в спортивному костюмі - чорному топі і такого ж кольору лосинах з синіми смугами з боків. Дівчина розташувалася до камери спиною, показавши стійку на голові. Потім гімнастка козирнула усіма чудесами розтяжки, згинаючи і розставляючи ноги на будь-який лад.

"Моє нове відео у TIKTOK 🙆🏼‍♀️. Мені подобається робити, щось на зразок цього 😁

(В ТікТок) Ви зможете повторити це?! 🤔😏", - підписала вона відео.

За кілька годин пост зібрав більше 5 000 переглядів, а також безліч коментарів.

"Вау. Як ти так навчилась? Я теж так хочу вміти"

"Передай челендж прусикіну і співачці що з ним, соня здається. Хай спробують повторити. 😜 🤣"

"Клас, навчи мене так само😍"

"Ааааа Катя це прекрасно🤤"

"Відразу кидається в очі відрізане волосся. Коли воно тепер відросте?"

Раніше ми повідомляли, Нікітіна приголомшила зухвалим виглядом у стрипах і екстремальному міні, в які вбралася заради ефектного фото.

Гаряча блондинка лягла на спину і задерла ноги, солодко потягнувшись, змушуючи шанувальників червоніти при вигляді всіх її вигинів і "ямочок".

У підписі до фото Нікітіна порушила важливу для неї тему: "Читаю зараз одну книгу... Поговоримо!?😏 Часто борешся зі своїми страхами?!👇🏻"

За лічені хвилини кілька користувачів встигли відповісти на питання Катерини, а також оцінити її привабливий вигляд: "Багіра🖤"; "Боюся дистанційного навчання".

Нагадаємо, що зірка "Квартал 95" приголомшила зовнішнім виглядом: "В білих тапках і...".

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