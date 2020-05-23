Відома модель Наомі Кемпбелл з'явилася в абсолютно несподіваному образі

Зірка любить епатувати публіку, передає Politeka.net. На цей раз відома на весь світ "чорна пантера" опублікувала спекотне архівне фото, на якому постала абсолютно голою, показавши бездоганні вигини.

Красуня постала в рожевій перуці. Довге волосся прикривало груди Наомі.

Зірка позувала сидячи, розкинувши стрункі ніжки на босоніжках.

Модель прикривалася не тільки волоссям, але і закривала принади руками, щоб не засвітити нічого зайвого.

Кемпбелл замріяно дивилася в камеру, відкривши пухкі губи.

"Рожеве волосся не хвилює 💓💓💓", - підписала фото світова знаменитість.

За 16 годин пост зібрав майже 100 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі обсипали красуню компліментами і назвали однією з найпривабливіших жінок, яких вони зустрічали.

Варто відзначити, що зараз на модель підписані 9,1 мільйона користувачів мережі.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл позувала у вбранні, що має відверті вирізи в районі грудей і ніжок. Красуня виставила ногу з довгого вирізу, засвітивши зайве - чорну білизну.

Волосся красуня прибрала назад. У напівтемряві блищали не тільки очі зірки, але і її пухкі губи.

Раніше повідомлялося, що Наомі Кемпбелл постала в прозорому топі в горошок, з-під якого виднілася ліфчик.

Зверху на плечі був накинутий довгий плащ, який тягнувся по підлозі.

Також Наомі одягла штани на високій посадці, що підкреслили її тонку талію.

Нагадаємо також, що Наомі Кемпбелл позувала в пуховику, з-під якого була видна майка на тонких бретелях. Та, у свою чергу, ледве закриває груди моделі.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл змінилася до невпізнання, нове фото вражає: "чорна пантера стала рожевою"

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