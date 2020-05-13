Фігуриста модель Демі Роуз поділилася розкішним знімком, показавши сою головну гордість у всій красі

Красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому постала в гарному спортивному костюмі, пише Politeka.net. Роуз вибрала маленький топ для своїх величезних грудей. Очікувано вона ледве помістилася в крихітному предметі гардеробу. Лосини модель натягнула до пояса, зробивши акцент на тонкій талії. Вона тримала в руках пляшку з соком і намагалася його пити. Пікантності образу додали кокетливі кіски, які Роуз зробила на голові.

«Я повернулася до холодного віджиму соку під час цієї самоізоляції. Вони низькокалорійні і багаті поживними речовинами», - поділилася красуня секретом своєї стрункої фігури.

За годину її фото зібрало понад 110 тисяч лайків. В коментарях зірці соцмереж залишили безліч компліментів.

«Гаряче», «Гарне, добре окреслене тіло», «Ти неймовірно красива», «Лялька», «Богиня любові», «Спекотна жінка», «Люблю цей колір на вас!», «Ти неймовірна, я люблю тебе всім своїм серцем», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Демі Роуз, яку часто називають британською версією Кардашьян, похвалилася новим фото, зробленим на пляжі.

Нагадаємо, що Демі Роуз показала головне достоїнство в золотому бікіні: "Тепер ніхто не встоїть".

Як повідомляла Рoliteka, спортивна Демі Роуз вийшла на прогулянку в мікро бікіні і засвітила зайве: кадри розбурхують фантазію.

Також Рoliteka писала, що пустотлива Демі Роуз показала, які "діаманти" ховає під курточкою: "Дитинко, зводиш з розуму".