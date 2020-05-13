Фігуриста модель Демі Роуз поділилася розкішним знімком, показавши сою головну гордість у всій красі
Красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому постала в гарному спортивному костюмі, пише Politeka.net. Роуз вибрала маленький топ для своїх величезних грудей. Очікувано вона ледве помістилася в крихітному предметі гардеробу. Лосини модель натягнула до пояса, зробивши акцент на тонкій талії. Вона тримала в руках пляшку з соком і намагалася його пити. Пікантності образу додали кокетливі кіски, які Роуз зробила на голові.
«Я повернулася до холодного віджиму соку під час цієї самоізоляції. Вони низькокалорійні і багаті поживними речовинами», - поділилася красуня секретом своєї стрункої фігури.
За годину її фото зібрало понад 110 тисяч лайків. В коментарях зірці соцмереж залишили безліч компліментів.
«Гаряче», «Гарне, добре окреслене тіло», «Ти неймовірно красива», «Лялька», «Богиня любові», «Спекотна жінка», «Люблю цей колір на вас!», «Ти неймовірна, я люблю тебе всім своїм серцем», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Демі Роуз, яку часто називають британською версією Кардашьян, похвалилася новим фото, зробленим на пляжі.
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