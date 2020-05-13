Супермодель Сінді Кроуфорд, яка була дуже популярна в 1990-х, поділилася забавним луком

Красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram костюм, який пропонує носити шанувальникам під час карантину, пише Politeka.net. На Сінді була надіта яскрава блуза з вирізом і такого ж кольору маска. Кроуфорд підняла руки, щоб підняти вгору волосся.

«Соціальне дистанціювання, але в моді», - підписала знімок зірка.

За годину її фото зібрало понад 16 тисяч лайків. У коментарях почали жартувати над Сінді, але і хвалити її за прекрасний зовнішній вигляд.

«Потрібна родимка на цій масці, щоб я знав, що це ВИ», «Мені подобається. Такий барвистий і яскравий. І, звичайно, на вас це виглядає казково!», «Так весело!», «Виглядає досить шикарно!», «Красива дама, але дуже дуже наївна Сінді», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Сінді Кроуфорд поділилася архівним знімком, зробленим на полароїд. Ще молода модель стояла в джинсах, скинувши з себе верхній одяг. Сінді була у вязаному купальнику, який підкреслив її апетитні форми. Кадри були трохи змазані, але видно, що Кроуфорд сміється і мило позує на камеру.

Нагадаємо, що дочка засвітила слабкість Сінді Кроуфорд на архівному фото: не тільки супермодель, але і...

Як повідомляла Рoliteka, Кроуфорд, Шиффер, Клум та інші супермоделі роздяглися заради запаморочливих фото: «Так гаряче».

Також Рoliteka писала, що юна дочка Сінді Кроуфорд в зухвалому міні задерла сорочку, оголивши ідеальні форми: мама буде пишатися.