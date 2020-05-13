Зірка популярного серіалу "Школа" Єлизавета Василенко поділилася пікантним знімком зі своїми шанувальниками

Свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Актриса вибрала короткий топ відомого бренду і міні спідницю із завищеною талією. Зверху вона накинула теплий светр. Дівчина зробила яскравий макіяж і укладку. Вона мило усміхалася і позувала на камеру, демонструючи свої принади з усіх боків. В процесі зйомки Василенко засвітила рожеву білизну, що додало знімку особливої пікантності.

«Привіт», - кокетливо підписала актриса знімок.

За дві години пост 21-річної красуні зібрав майже 45 тисяч лайків. В коментарях їй залишили дуже багато компліментів.

«Як завжди вогонь», «Красуня», «Бомба», "Богиня", «Нереальна», «Шикарна», «Вау», «Така красива», «Солодка», «Ти найкрутіша», «Я так люблю тебе», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Єлизавету Василенко запідозрили в тому, що вона збільшила собі губи. Фанати уважно розглянули одне з останніх фото зірки, зазначивши, що обличчя дівчини виглядає занадто ляльково.

Як відомо, в серіалі Василенко зіграла блогера і саму яскраву дівчинку школи Лоліту "Лолу". До серіалу вона будувала кар'єру в модельному бізнесі і була відомим косплеєром.

Нагадаємо, що Ліза Василенко вразила відвертими танцями, засвітивши зайве: виросла дівчинка.

Як повідомляла Рoliteka, Ліза Василенко підкорила ніжним образом на заході сонця: «Бездоганна».

Також Рoliteka писала, що Ліза Василенко блиснула формами в одній білизні: «Бомбезна».