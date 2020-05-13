Відома українська співачка Вікторія Смеюха, солістка групи "НеАнгели", показала, як проводить час

На фото Смеюха сидить в штанях і куртці, під якою можна побачити толстовку. Волосся у дівчини були розпущені, а сама вона сиділа на сільській лавці. Красуня посміхалася і в руках тримала тарілку зі свіжими овочами і засмажену курку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На ще одному фото Смеюха вже сидить в траві і тримає ласощі для кози в руці, яка стояла поруч. Дівчина посміхалася і активно позувала на камеру. Як можна зрозуміти, Вікторія знаходиться в Полтавській області, де відпочиває. Так і хочеться написати під фото: "Ось це кізка".

"Говорите, відкрилися ресторани в Україні? -Не, не чула", - написала Смеюха.

Фанати встигли поставити майже 3 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Природа, свіже повітря, екологічно чиста їжа, що ще треба! Будете цей карантин згадувати ще не раз!" "Так прикольно, коли зірки не бояться показати звичайну життя, не соромляться себе без макіяжу, красивих костюмів і того, що вони в селі їдять солоні огірки, а не в лакшері ресторанах харчуються одними креветками", "Що може бути краще?? Супер блюдо, якщо ще й душевна компанія, тоді відпочинок буде самий самий!! Приємного апетиту!!)))))", "Клас, Віка. Я так сумую за селом) У зв'язку з цим карантином не можу поїхати до батьків у Дніпропетровську область", "у вас там полутше Ресторанів буде".

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