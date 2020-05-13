Відома українська співачка Гайтана показала весняний настрій

На фото Гайтана позувала тільки в краватці і сорочці, а образ доповнила підборами. Красуня знімала себе на телефон і показала, якими ніжками її нагородила природа. Фото вийшло сонячним і весняним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"І в мені весна танцює", - написала під фото Гайтана.

Фанати поставили понад 300 лайків за кілька годин і написали кілька коментарів:

"Неймовірна", "Ви класна", "Люблю".

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Гайтана здалася перед фанатами після кардинальної зміни іміджу.

«Бо між нами Дивне кохання», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Гайтана позує після кардинальної зміни іміджу: зірка змінила зачіску і приміряла незвичне для себе сукню. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Повідомлялося, що популярна українська співачка Гайтана звернулася до передплатникам з пропозицією, як урізноманітнити свій карантин.

«Особливо в ізоляції, багато дивляться новини, читають страшні статті і самі себе занурюють у негатив. 📺🔨 Спробуйте сьогодні ввечері замість новин подивитися канал Discovery або сімейну комедію. 🤩🍿 Замість обговорення подій з телевізора пограйте з родиною в Alias (гру можна завантажити на будь-який телефон). 📲🕹 Оточуйте себе позитивом! 😉✌️Зовсім скоро все закінчиться», - йдеться в повідомленні.

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