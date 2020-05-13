Що потрібно робити, щоб отримати фінансову допомогу

Щодня надходить близько тисячі нових заяв

За станом на 12 травня, 6873 роботодавців подали пакети документів на отримання їх співробітниками фінансової допомоги по частковому безробіттю, йдеться на сайті "Мінфіну" з посиланням на Мінекономіки.

Згідно з даними, вже прийнято 1715 позитивних рішень. Це дозволить виплатити допомогу 25 777 працівникам. 3339 пакетів документів знаходяться на розгляді.

Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко повідомив, що всього на програму по частковому безробіттю спрямовано 4,7 млрд грн.

«Якщо ми будемо розуміти, що потрібно більше, будемо додавати через перерозподіл коштів», — заявив міністр економіки.

Щоб отримати допомогу по частковому безробіттю, роботодавцям слід звернутися в центр зайнятості за місцем сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування.

Зазначимо, станом на початок травня кількість зареєстрованих безробітних в країні на 48% більше в порівнянні з торішнім показником.

Раніше ми повідомляли, українцям пообіцяли підвищення зарплати на 50% з 1 липня. Мова про працівників медичної сфери. За інформацією глави МОЗ Максима Степанова, міністерство зробило попередні розрахунки — для збільшення виплат додатково необхідно близько 11 млрд грн.

«Ми розрахуємо вже більш ретельно і будемо подавати відповідну пропозицію по внесенню змін до державного бюджету для того, щоб ми змогли підняти зарплату до 50% нашим медпрацівникам з 1 липня», - заявив Степанов.

З приводу обіцяних збільшених втричі зарплат, які медики так і не побачили, в Офісі президента прокоментували, що надбавки не могли нарахувати через те, що виникла юридична колізія.